iOS 15 يزيل توهج العدسة تلقائيًا في الصور

يبدو أن أحدث نسخة من الإصدار التجريبي من iOS 15 من شركة آبل تجري تحسينات طفيفة على الصور من خلال معالجة توهجات العدسة الخضراء التي يمكن أن تظهر في الصور الخارجية.

وبالرغم من مرور شهرين منذ أن قامت آبل بمعاينة iOS 15، فإنه لا تزال هناك أشياء جديدة يجب معرفتها حول نظام تشغيل آيفون القادم.

ويعاني العديد من مستخدمي آيفون من النقاط الخضراء، وأثناء التقاط الصورة يبدو أنه لم يتغير شيء، إذ لا يزال التوهج يظهر في عدسة الكاميرا.

ولكن عند عرض الصورة النهائية، فإن التوهج لا يمكن رؤيته في أي مكان.

ويبدو أن هذا الأمر هو نتيجة كل عمليات المعالجة اللاحقة التي تمت على الصورة، حيث يظهر التوهج في الإطارات البديلة (والأقل معالجة) المتوفرة إذا كنت تستخدم ميزة Live Photo من آبل.

وليس من الواضح حتى الآن نوعًا ما نماذج آيفون التي تتم المعالجة ضمنها. إذ أبلغ أحد المستخدمين عن إزالة النقطة الخضراء عبر جهاز iPhone XS. بينما قال آخر إنها لا تعمل عبر iPhone 8 Plus.

ومن المتوقع أن تقتصر الميزة على الهواتف التي تحتوي على معالج A12 Bionic أو أحدث (مثل iPhone XS و iPhone XR وما بعده).

ولن يكون من المستغرب في حال كانت الميزة متوفرة عبر الهواتف الأحدث فقط، إذ إن بعض ميزات iOS 15، مثل Live Text أو Portrait mode لفيس تايم، تحتاج A12 Bionic كمتطلب.

وكما هو الحال مع الميزات التجريبية، قد تختلف الوظائف التي نراها هنا مع الإصدار التالي، أو قد تختفي. ومع ذلك، يبدو أن آبل تجرب التخلص من النقاط الخضراء التي يمكن أن تظهر في الصور من وقت لآخر.

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iOS 15 يزيل التوهج في الصور

من الجيد أن ترى أنه لا يزال بإمكان آبل تحسين كاميرا آيفون باستخدام هذه الميزة مع الحفاظ على واقعية الصورة.

ومع نظام التشغيل iOS 15، تجذب آبل الكثير من الاهتمام لميزات الكاميرا عبر فيس تايم. ويعد وضع الفيديو العمودي (طمس الخلفية) وتعديلات ميكروفون عزل الصوت من الوظائف الرئيسية التي تأتي مع نظام تشغيل آيفون القادم.

وبالنسبة لتأثيرات الفيديو، يمكن تشغيل الوضع الرأسي في مكالمة فيس تايم. وهذا يعزل وجهك وجسمك ويطبق تأثير ضبابي الخلفية على كل شيء آخر في الإطار. على غرار التقاط صورة بورتريه في تطبيق الكاميرا الرئيسي.

وهناك أيضًا ميزة Live Text التي تتيح للمستخدمين نسخ النصوص وأرقام الهواتف والعناوين في الصور الملتقطة.

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