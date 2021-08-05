ويندوز 10 يحظر التطبيقات غير المرغوب فيها تلقائيًا

تضيف شركة مايكروسوفت ميزة أمان جديدة في نظام التشغيل ويندوز 10 تحظر تلقائيًا التطبيقات غير المرغوب فيها بدءًا من هذا الشهر.

ويشار إلى أن القدرة على حظر التطبيقات غير المرغوب فيها في ويندوز ليست جديدة، وقد أضافت مايكروسوفت هذا الخيار إلى Windows Security مع Windows 10 2004، تحديث مايو 2020.

ومع ذلك، فقد تم تعطيلها افتراضيًا. لذلك عليك الانتقال إلى الإعدادات لتمكينها بنفسك. ولكن هذا قد تغير الآن، وذلك وفقًا لنشرة أمنية نشرتها الشركة.

ويقوم Microsoft Defender ومايكروسوفت إيدج في نظام التشغيل ويندوز 10 تلقائيًا بحظر التطبيقات غير المرغوب فيها افتراضيًا عند اكتشافها.

وقالت الشركة: بدءًا من أوائل شهر أغسطس 2021، نبدأ بتشغيل الميزة افتراضيًا لتسهيل الحفاظ على أداء أنظمتك في أفضل حالاتها.

ويمكن لمستخدمي النظام التشغيلي الذين لا يرغبون في حظر التطبيقات غير المرغوب فيها افتراضيًا إيقاف تشغيل الميزة. وذلك عن طريق فتح شاشة إعداد أمان ويندوز ومن ثم النقر فوق التحكم في التطبيقات والمتصفح وتحديد إعدادات الحماية المستندة إلى السمعة.

وفي شاشة إعدادات الحماية المستندة إلى السمعة، يمكنك تعطيل إعداد حظر التطبيقات التي يحتمل أن تكون غير مرغوب فيها.

ويعمل خيار حظر التطبيقات على تمكين ميزة فحص وحظر التطبيقات غير المرغوب فيها المضمنة في Microsoft Defender.

ويتحكم حظر التنزيلات في ما إذا كان الإعداد حظر التطبيقات غير المرغوب فيها ممكنًا في متصفح مايكروسوفت إيدج الجديد. وعند التمكين، تقوم SmartScreen بحظر التطبيقات غير المرغوب فيها أثناء تنزيلها.

ويعد هذا التغيير إلى الحظر التلقائي مفيدًا لجميع مستخدمي Microsoft Defender، حيث إن البرامج التي تم تمييزها على أنها تطبيقات غير المرغوب فيها يجب تصنيفها على أنها برامج ضارة لأنها تؤدي سلوكًا ضارًا عبر جهاز الحاسب.

ومع ذلك، نظرًا للمخاوف القانونية، فإن العديد من الشركات لا تمنعها تلقائيًا أو تتجاهلها. ولكن في ظل قيام مايكروسوفت بحظرها تلقائيًا. فإن ذلك يمكن أن يشجع صناعة الأمان على حظر هذه التطبيقات غير المرغوب فيها.

ما هي التطبيقات غير المرغوب فيها

التطبيقات التي يحتمل أن تكون غير مرغوب فيها، ليست برامج ضارة تمامًا. ولكنها قريبة جدًا. وعادة ما يتم إنشاؤها بواسطة كيانات قانونية شرعية تتخطى حدود ما يمكن اعتباره برامج ذات سمعة. وتؤدي في معظم الحالات سلوكًا غير مرغوب فيه عبر الحاسب.

وتتراوح هذه البرامج من إضافات المتصفح والبرامج الإعلانية والبرامج التي ترسل بيانات الاستخدام دون إذن ومنظفات النظام وبرامج مكافحة الفيروسات التي تستخدم إيجابيات خطأ والبرامج التي لا توفر الوظائف الموعودة.

التطبيقات غير المرغوب فيها بحسب ويندوز 10

تضع مايكروسوفت مجموعة من المعايير لتعيين البرنامج كتطبيق محتمل غير مرغوب فيه:

الإعلان: البرامج التي تعرض إعلانات أو عروض ترويجية أو تطالبك بإكمال استطلاعات الرأي لمنتجات أو خدمات أخرى في برامج أخرى غير نفسها.

تورنت (للمؤسسات فقط): برنامج يستخدم لإنشاء أو تنزيل ملفات التورنت أو الملفات الأخرى المستخدمة بشكل خاص مع تقنيات مشاركة الملفات من نظير إلى نظير.

التشفير: برنامج يستخدم موارد جهازك لتعدين العملات المشفرة.

التجميع: برنامج يعرض تثبيت برامج أخرى لم يتم تطويرها بواسطة نفس الكيان أو غير مطلوبة لتشغيل البرنامج.

التسويق: برامج تراقب وتنقل أنشطة المستخدمين إلى تطبيقات أو خدمات أخرى غير نفسها لأغراض البحث التسويقي.

التهرب: برنامج يحاول تجنب الكشف عن طريق المنتجات الأمنية، بما في ذلك البرامج التي تتصرف بشكل مختلف في وجود منتجات الأمان.

البرامج ذات السمعة السيئة: البرامج التي يكتشفها موفرو الأمان الموثوق بهم باستخدام منتجات الأمان الخاصة بهم.

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