كيفية حماية حساب جيميل من الضياع

ترتبط خدمات جوجل وجميع بيانات هاتف أندرويد مع حساب جيميل، حيث تحتاج لتسجيل الدخول في الحساب لتتمكن من استخدام هاتفك بشكل كامل.

لذلك يعتبر فقدان كلمة مرور حساب جيميل مشكلة كبيرة تسبب في فقدان الكثير من البيانات الهامة والخدمات الأساسية.

ولكن تتيح لك جوجل عدة طرق حتى تتمكن من حماية حساب جيميل الخاص بك، وحتى تستعيده بسهولة في حالة فقدانه.

أخذ نسخة احتياطية من حساب جيميل

توفر لك جوجل أداة تدعى Takeout، وتساعدك هذه الأداة على أخذ نسخة احتياطية من جميع تطبيقات جوجل التي تستخدمها بحساب جيميل.

ويمكنك أن تأخذ نسخة احتياطية من جميع الرسائل الإلكترونية الموجودة في حساب جيميل الخاص بك، ومن ثم رفعها إلى حساب جديد أو خدمة جديدة.

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لذلك يجب أن تأخذ نسخة احتياطية بشكل مستمر ودوري لجميع بياناتك المرتبطة بحساب جيميل حتى تستعيدها بسهولة لاحقًا.

استخدام مدير كلمات المرور

كنت تحتاج في الماضي لكتابة كلمات المرور في ورقة خارجية والاحتفاظ بها حتى لا تنساها، ولكن تطورت التطبيقات وأصبحت قادرًا على استخدام مدير كلمات المرور لحفظها.

ويجب أن تستخدم مدير كلمات المرور مهما كانت ذاكرتك قوية، خاصةً إن كنت تستخدم الإنترنت بشكل مستمر وتمتلك أكثر من حساب على المنصات المختلفة.

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وتستطيع بعض تطبيقات مدير كلمات المرور الإحتفاظ بسجل لكلمات المرور القديمة الخاصة بك، ولكن تستطيع علم السجل يدويًا داخلها.

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وإذا كنت تستخدم مدير لكلمات المرور فإنك على الأغلب لن تفقد حساب جيميل الخاص بك إلا إذا تمت سرقته.

تأكد من معلومات الاستعادة المتاحة لحسابك

عندما تنشئ حسابك للمرة الأولى فإن جوجل تطلب منك إدخال بيانات استعادة الحساب الاحتياطية.

حيث تستطيع إدخال رقم هاتفك بالإضافة إلى بريد إلكتروني ثانوي يساعدك على استعادة كلمة المرور والتحكم في حسابك.

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لذلك يجب أن تتأكد بشكل دوري من هذه البيانات، وأن تقوم بتحديثها بشكل مستمر خاصةً إن قمت بتغيير رقم هاتفك.

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ويمكنك التأكد من بيانات استعادة الحساب عبر الخطوات التالية:

توجه إلى صفحة حساب جوجل الخاصة بك، ومن ثم اضغط على زر الأمان في القائمة الجانبية.

وتوجه إلى أسفل الصفحة حتى تجد قسم طرق يمكننا الوصول إليك عبرها، وتجد هنا جميع طرق استعادة الحساب.

تأكد من أن البيانات مناسبة وحديثة، وأنك تستطيع الوصول إلى جميع الحسابات والهواتف المذكورة في هذا القسم.

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ويمكنك تحديث هذه البيانات وإضافة بريد ثانوي جديد أو رقم هاتف جديد حتى تتمكن من استعادة حسابك بشكل أضمن.

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