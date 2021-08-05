فيسبوك تبسط صفحة الإعدادات عبر الهاتف

كجزء من جهودها المستمرة لتحسين تجربة الأشخاص عبر المنصة، أعادت فيسبوك تصميم صفحة الإعدادات لتسهيل العثور على الأدوات. وقامت بتبسيط التخطيط، مع الاحتفاظ بجميع الإعدادات السابقة.

ويبدو التنسيق الجديد أقل تشوشًا بصريًا، ولا تحتوي الإعدادات الفردية على أوصاف، مما يعني أنك ترى المزيد عبر الصفحة في كل مرة.

وسواء كان الأمر يتعلق بإدارة الإعلانات التي يشاهدها الأشخاص، أو تعديل إعدادات المشاركة، أو تنظيم جمهور للمشاركات، يجب ألا يضطر الأشخاص إلى التفكير مليًا في من أين يبدأون.

ولهذا السبب قللت المنصة عدد الفئات وأعادت تسميتها لتتوافق بشكل أوثق مع النماذج العقلية للأشخاص.

ويتم الآن تجميع الإعدادات في ست فئات عامة، كل منها يحتوي على العديد من الإعدادات ذات الصلة: الحساب والتفضيلات والجمهور والرؤية والأذونات ومعلوماتك ومعايير المجتمع والسياسات القانونية.

كما نقلت العديد من الإعدادات المستقلة بحيث توجد جنبًا إلى جنب مع الإعدادات ذات الصلة. على سبيل المثال، إعداد خلاصة الأخبار، الذي كان موجودًا سابقًا في فئة أصغر خاصة به، أصبح موجود الآن ضمن التفضيلات حيث يتم تجميعه مع إعدادات مماثلة.

وأجرت المنصة أيضًا بعض التحسينات على وظيفة البحث في الإعدادات، مما يسهل العثور على الإعدادات التي تحتاجها إذا كنت لا تعرف الاسم الدقيق أو موقع الإعداد الذي تبحث عنه.

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فيسبوك تبسط صفحة الإعدادات

أظهرت أبحاث الشركة أن استخدام أسماء أكثر تحديدًا ووصفية يجعل العثور على الإعدادات أسهل. وهذا هو السبب في أنها فككت فئة إعدادات الخصوصية ونقلت الإعدادات التي كانت موجودة فيها سابقًا إلى فئات أخرى.

ومن أجل إرشادك بسهولة أكبر من خلال إعدادات الخصوصية والأمان المهمة عبر المنصة. فقد جرى إضافة اختصار آخر لفحص الخصوصية Privacy Checkup أعلى الصفحة المقصودة للإعدادات.

وقالت المنصة: إننا نسعى جاهدين لتصميم المنتجات والميزات مع مراعاة الخصوصية. وجزء من ذلك يعني جعل المعلومات والأدوات في المتناول ويسهل العثور عليها.

وأضافت: نحن على ثقة من أن صفحة الإعدادات الجديدة هذه تسهل على الأشخاص زيارة الإعدادات. والعثور على ما جاءوا من أجله، وإجراء التغييرات التي يريدونها.

نتيجة لذلك يمكنك رؤية المظهر الجديد عبر أندرويد و iOS ونسخة الويب و Facebook Lite.

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