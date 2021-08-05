عقدت شركة سوني قمة للمطورين حيث قامت بتفصيل معلومات جديدة حول الجيل التالي من نظارة بلاي ستيشن للواقع الافتراضي المخطط لها واستراتيجية تطوير اللعبة لتتمة PSVR.

وتؤكد قمة المطورين بعض الميزات التي تم الإبلاغ عنها. ومن بين التفاصيل الجديدة أنه يمكن للجيل التالي من نظارة بلاي ستيشن للواقع الافتراضي PSVR أن تكتشف متى تمسك بذراع التحكم ولمس الأزرار وإلى أي مدى تبعد أصابعك.

وتشبه هذه الميزة إلى حد ما الكشف عن الرادار الذي كانت شركة جوجل تضمنه في هواتفها وأجهزتها المنزلية الذكية في الماضي باستخدام شريحة Soli.

كما أخبرت شركة سوني المطورين أنها تتطلع إلى متابعة نموذج هجين لإصدارات ألعاب AAA المستقبلية عبر بلاي ستيشن.

ويتمثل الهدف في الحصول على دعم VR اختياري لجميع الإصدارات الرئيسية، على غرار ما تلقته Resident Evil 7 و No Man’s Sky عبر بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 5.

ولا تزال هناك حاجة إلى ذراع تحكم لاستخدام PSVR. ولكن إذا كانت هذه الخطة صحيحة، فيمكنك اختيار لعب ألعاب AAA الرئيسية في VR أو عبر جهاز التلفاز الخاص بك من الآن فصاعدًا.

وأعلنت شركة سوني علنًا عن الجيل التالي من PSVR في شهر فبراير. وقدمت تفاصيل عن ميزات وحدات التحكم الجديدة الخاصة بها بعد فترة وجيزة.

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سوني عرضت تفاصيل الجيل التالي من PSVR

مع الأخذ في الاعتبار المعلومات الرسمية وتسريبات المواصفات المحتملة للجهاز، فإليك ما نعرفه عن الجيل التالي من PSVR حتى الآن:

يتصل الجيل التالي من PSVR بمنصات بلاي ستيشن من خلال كابل واحد، ولا يوجد صندوق مرور ضروري.

تتميز النظارة بشاشات من نوع OLED عالية الدقة توفر دقة 2000×2040 بكسل لكل عين (بدقة 4K إجمالية) مع مجال رؤية محسّن يبلغ 110 درجة (10 درجات أوسع من PSVR).

تخطط الشركة لاستخدام دقة القياس المرنة جنبًا إلى جنب مع العرض المرن الذي يتم تمكينه من خلال تتبع العين. وذلك للسماح للجهاز بعرض ما تشاهده فقط. والهدف من ذلك هو تقليل الضغط على PSVR وبلاي ستيشن 5 وتحسين الأداء.

تستخدم الشركة التتبع من الداخل إلى الخارج للجيل التالي من PSVR. وتقول الشركة إن وحدات التحكم في الجهاز تحتوي على مشغلات تكيفية وردود فعل لمسية وأزرار حساسة للمس. ويقال إنها قادرة على استشعار المسافة بين أصابعك والجهاز.

وإذا تم تنفيذ كل هذه الميزات، فإن ذلك يعني أن الشركة اليابانية قد تبنت قدرًا كبيرًا من معايير VR الجديدة. التي تم تعميمها بواسطة Oculus Quest و Quest 2. وبعض الميزات الأكثر تطورًا في Valve Index و HTC Vive Pro أيضًا.

وفقًا لتقرير من وكالة بلومبرج، لن تطلق سوني نظارة PSVR الجديدة حتى عطلة 2022. ولكن يمكن أن تعلن الشركة عن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق من هذا العام.

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