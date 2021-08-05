وصلت خدمة تيك توك المجانية إلى بعض رحلات الخطوط الجوية الأمريكية، وذلك وفقًا لبيان صحفي صادر عن شركة American Airlines.

وبفضل الخطوط الجوية الأمريكية، تغزو المنصة الرحلات الجوية. ويمكن للركاب استخدام التطبيق لمدة تصل إلى 30 دقيقة مجانًا.

ويمنح ذلك الركاب الوقت لمشاهدة ما لا يقل عن عشرة من الفيديوهات الجديدة الأطول. وإذا لم يكن التطبيق مثبتًا لديك، تقول شركة الطيران إنك قادر على تنزيله مجانًا أثناء الطيران.

وتأتي هذه الخطوة لإتاحة المنصة للمسافرين في الوقت الذي تحاول فيه شركات الطيران جذب الانتباه مرة أخرى عند الطيران، بعد انخفاض عدد الأشخاص الذين يسافرون جواً أثناء الوباء.

وقام أحد منافسيها، United Airlines، بإضافة ترقيات تقنية إلى أسطولها، مما يسمح للركاب بالطلب المسبق للوجبات الخفيفة على متن الطائرة وإضافة طائرات تدعم صوت البلوتوث للشاشات الموجودة في المقاعد.

وسمحت شركة American Airlines للمسافرين مؤخرًا باستخدام فيسبوك ماسنجر مجانًا أثناء الرحلة، مما يمنحهم بعض الاتصال بالعالم الخارجي. وهو ما فعله بعض منافسيها لسنوات من خلال فيسبوك ماسنجر وتطبيقات المراسلة الأخرى.

ووفقًا للبيان الصحفي لشركة الطيران، فإن العرض الترويجي هو تجربة. وتحدد استجابة العميل المدة التي تستغرقها التجربة.

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تيك توك خيار الترفيه الجديد على متن الطائرة

إذا كنت تخطط لرحلاتك حول الاستخدام المجاني للمنصة، فمن الأفضل أن تضع في اعتبارك أنه لا يبدو أن كل رحلة تتمكن من الوصول إليها.

وتحدد شركة American Airlines أن العرض الترويجي يقتصر على الطائرات ضيقة البدن التي تحتوي على أنظمة الشبكة اللاسلكية Viasat.

ويبدو أن الكثير من الطائرات في أسطول الشركة ضيقة البدن. لكن الطائرات مثل بوينج 787 لا تعتبر كذلك.

وتستخدم American Airlines أيضًا عددًا قليلاً من مزودي خدمة الشبكة اللاسلكية لرحلاتها. لذلك حتى إذا كانت الرحلة مزودة بالشبكة اللاسلكية، فهناك احتمال ألا تكون من Viasat.

ويخبر البيان الصحفي لشركة الطيران ركابها أنه يمكنهم توقع العثور على الكثير من المحتوى عبر المنصة، بما في ذلك إلهام السفر والمشورة المهنية.

وفي حين أنه من الصعب تخيل العديد من الأشخاص الذين يجلسون على متن طائرة يشاهدون فيديوهات تيك توك حول كيفية عمل سيرة ذاتية. ولكن قضاء نصف ساعة في البحث عن مقاطع فيديو قصيرة حول المكان الذي تذهب إليه أمر مفيد.

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