تيك توك تختبر ميزة قصص على غرار سناب شات

بدأت منصة تيك توك بتجربة ميزة قصص جديدة على غرار سناب شات. وتم تسليط الضوء على الميزة بواسطة مات نافارا عبر تويتر، وأكد متحدث باسم المنصة الاختبار.

وتتجه كل تطبيقات الوسائط الاجتماعية لإضافة القصص، ويبدو الآن أن دور تيك توك قد حان.

ويبدو أن الميزة الجديدة، المسماة قصص تيك توك، تعمل بشكل مشابه لوظائف القصص الأخرى عبر تطبيقات مثل إنستاجرام أو سناب شات.

وتظهر القصص ضمن شريط جانبي مضاف حديثًا، حيث يمكنك رؤية القصص المنشورة بواسطة الحسابات التي تتابعها عبر المنصة لمدة 24 ساعة قبل أن يتم حذفها تلقائيًا.

ويمكن للمستخدمين الآخرين الرد والتعليق على قصتك أيضًا. ومثلما هو الحال في إنستاجرام والمنصات الأخرى، يمكنك أيضًا النقر على صورة الحساب للمستخدم لرؤية القصة.

وتصف المنصة الميزة في التطبيق بأنها طريقة جديدة للتفاعل مع معجبيك. ويمكن للمستخدمين إنشاء قصة جديدة من خلال النقر على زر إنشاء الذي تمت إضافته إلى الشريط الجانبي.

ويمكنهم إضافة التسميات التوضيحية والموسيقى والنص المعتاد. ووفقًا لطبيعة المنصة، يبدو أن القصص يجب أن تكون مقاطع فيديو، وليست صورًا ثابتة.

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تيك توك تختبر ميزة القصص

قال متحدث باسم المنصة: نحن دائمًا نفكر في طرق جديدة لإضفاء قيمة على مجتمعنا وإثراء التجربة. ونجرب حاليًا طرقًا لمنح صناع المحتوى تنسيقات إضافية لإضفاء الحيوية على أفكارهم الإبداعية لمجتمعنا.

ولم تقدم الشركة أي تفاصيل حول مدى انتشار اختبار ميزة القصص، ولا متى قد تشهد إصدارًا أوسع. ومع ذلك، يكشف البحث السريع عبر تويتر عن عدد من مستخدمي المنصة الذين تمكنوا من الوصول إلى الميزة.

وليس من المستغرب أن تجرب المنصة الصينية ميزة القصص. إذ أصبحت الميزة واحدة من الثوابت الأساسية في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقلدت منصات عدة مثل إنستاجرام وفيسبوك ولينكدإن ويوتيوب وإكس بوكس وبنترست ميزة قصص سناب شات التي ظهرت للمرة الأولى في عام 2013.

وفي حال نجاح الميزة، فإنها تمثل طريقة جديدة لجذب المستخدمين للتفاعل مع بعضهم بعضًا عبر أحد التطبيقات. كما أنها تقدم مكان جديد للإعلانات. وتحافظ بشكل عام على حركة التعليقات لتطبيق الوسائط الاجتماعية.

ومع ذلك، لا تنجح ميزة القصص دائمًا، وهو ما واجهته منصة تويتر، التي أغلقت ميزتها المسماة Fleets قبل عدة أيام. وذلك بعد مرور ثمانية أشهر على إطلاقها بسبب اللامبالاة العامة تجاه الميزة.

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