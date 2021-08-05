ماذا يحدث بعد توقف الدعم لحاسوب كروم بوك

تعمل حواسيب كروم بوك باستخدام نظام خاص بها من تطوير جوجل، وهو مبني بشكل كامل على متصفح الإنترنت جوجل كروم.

ويجمع النظام في إصداراته الحديثة بين مميزات جوجل كروم مع نظام لينكس الذي تستطيع الوصول إلى تطبيقاته واستخدامها عبر كروم بوك الخاص بك.

ولكن مثل جميع أجهزة الأندرويد والحواسيب المحمولة، فإن حواسيب كروم بوك تصل إلى نقطة يتوقف الدعم بعدها ولا تحصل على أي تحديثات رسمية من جوجل.

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وتطلق جوجل رسميًا على هذه المرحلة auto-update expiration أو توقف التحديث التلقائي، وهذا يعني أن حاسوبك لن يحصل على أي تحديثات من جوجل،وأنه لن يكون مدعومًا من الإصدارات الحديثة من النظام.

لذلك قد لا تصلك بعض المميزات الجديدة التي تطلقها جوجل للنظام مثل دعم تطبيقات الأندرويد أو تطبيقات لينكس التي وصلت للأجهزة الحديثة فقط من النظام.

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قائمة أجهزة كروم بوك التي توقف الدعم عنها

تنشر جوجل قائمة الحواسيب التي توقف دعمها، كما ترسل جوجل أكثر من تنبيه تخبرك بأن الدعم توقف عن هذا الحاسوب.

وتستطيع الوصول إلى هذه القائمة عبر هذا الرابط، وتظل جوجل تذكرك بتوقف الدعم لحاسوبك وضرورة اقتناء جهاز جديد بشكل مستمر.

استخدام كروم بوك بعد توقف الدعم

لن تقوم جوجل بإغلاق حاسوبك أو منعك من استخدامه، حيث يظل الحاسوب يعمل حتى بعد توقف الدعم.

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لذلك تستطيع استخدام جميع المميزات الموجودة بداخله بالفعل، ولكن لن تتمكن من الوصول إلى التطبيقات الحديثة أو المميزات الجديدة.

وقد يتوقف دعم متجر تطبيقات كروم إذا صدرت تحديثات بعده، وهذا يعني بعد عام أو إثنين من توقف الدعم.

كما تستطيع تثبيت بعض أنظمة التشغيل المختلفة عن كروم على حاسوبك إن كان يمتلك المواصفات المناسبة.

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لذلك لا داعي للتخلص من الجهاز إذا توقف دعم جوجل الرسمي له، ولكن يجب أن تأخذ حذرك لأن النظام لن يكون مؤمنًا بشكل كافي.

استخدام جوجل كروم بعد توقف الدعم

تعمل جوجل على تطوير مشروع جديد يدعى LaCros، وهو يساعد على فصل متصفح جوجل كروم من نظام كروم.

ويجعلك هذا المشروع قادرًا على استخدام متصفح جوجل كروم والحصول على التحديثات الجديدة له حتى بعد توقف دعم الجهاز.

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ولكن في الوقت الحالي تستطيع استخدام متصفح جوجل كروم بشكل معتاد دون تحديثه والانتقال للنسخة الأحدث.

وقد يمنعك هذا من استخدام متجر إضافات كروم، ولكن بشكل عام تستطيع استخدام ميزات التصفح المعتادة عبره.

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وقد بدأت حواسيب كروم بوك تخرج من دعم نظام كروم حديثًا، وذلك لأن أول جهاز يعمل بنظام كروم ظهر في 2011.

لذلك لا توجد معلومات كافية حول ما يحدث بعد خروج الجهاز من تحديثات جوجل، ولكن قد تجد مطورين يعملون لحل هذه المشكلة.

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