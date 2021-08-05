تعرف على مساعد أليكسا للأطفال واستخداماته

يوجد نسخة من مساعد أمازون الذكية أليكسا للأطفال، وهو يعمل على مراقبة وتنقيح المحتوى الذي يصلون إليه.

ولذلك يمكنك ترك أطفالك يستخدمون أليكسا لمساعدتهم في حل الواجبات المدرسية دون الحاجة إلى مراقبتهم طوال الوقت.

مميزات أليكسا للأطفال

يعمل أليكسا للأطفال على تنقيح النتائج التي تظهر عبر تطبيقات الاغاني واليوتيوب لتكون مناسبة أكثر للأطفال.

اقرأ أيضًا:أمازون فكرت في تطوير جهاز تتبع أليكسا للأطفال

وتستطيع الوصول إلي أليكسا للأطفال مجانًا من حساب الوالد، وذلك عبر سماعات الأطفال الذكية من أمازون أو أي سماعة أمازون ذكية تمتلكها.

وتعمل نسخة الأطفال فقط مع السماعات الذكية، حيث أن الشاشات الذكية من أمازون ليست مدعومة بعد.

اقرأ أيضًا:Huracán EVO تحصل على أوامر صوتية عبر أليكسا

وتستطيع وضع مؤقت زمني لاستخدام السماعات الذكية عبر أليكسا للأطفال، وذلك يعني منع الطفل من الوصول إليه في أوقات النوم كمثال.

وعندما تقوم بتفعيل أليكسا للأطفال فإن التغييرات تشمل أمورًا أخرى غير المحتوى المنقح، حيث يتغير صوت أليكسا ليصبح أنعم وأهدأ.

كما أن جميع النكات التي يلقيها المساعد الذكي تصبح مناسبة أيضًا للأطفال، وذلك بالإضافة إلى الإجابة عن بعض الأسئلة في الرياضيات والأسئلة العامة.

ويوفر لك تطبيق المساعد الذكي عبر الهاتف تحكمًا كاملًا في ما يصل إليه طفلك، وتستطيع عبره إغلاق بعض مميزات أليكسا.

اقرأ أيضًا:متتبع اللياقة البدنية Halo يحصل على تكامل أليكسا

كما تستطيع التحكم في جهات الإتصال التي يتحدث معها والتحكم في الشراء الصوتي عبر أمازون والمنزل الذكي أيضًا.

ويعرض لك التطبيق بيانات استخدام الطفل للمساعد الذكي من ناحية التطبيقات التي استخدمها والأسئلة التي وجهها أيضًا.

تفعيل المساعد الصوتي للأطفال

يمكنك تفعيل المساعد الصوتي للأطفال عبر تطبيق أليكسا في الهواتف، وذلك عبر اختيار الجهاز الذي ترغب في تفعيل وضع الأطفال عليه.

ويمكنك إضافة أكثر من صفحة شخصية للأطفال، وذلك حتى يستخدم الجهاز أكثر من طفل معًا بأعمار مختلفة.

اقرأ أيضًا:الملكة إليزابيث تستخدم أليكسا من أجل خطابها

ولكن تحتاج إلى تبديل الصفحات الشخصية عبر التطبيق على هاتفك، حيث لا يدعم الجهاز تشغيل أكثر من صفحة شخصية معًا.

وبعد ذلك تحتاج لطلب تفعيل وضع الأطفال من المساعد الصوتي بنفسك وإلا لن يعمل وضع الأطفال ويظل في الوضع العادي.

اقرأ أيضًا:أمازون تختبر توجيه الأوامر لمساعدها أليكسا كتابةً

وعندما تدخل بيانات طفلك وتقوم بتفعيل وضع الأطفال، فإن التطبيق يطلب منك إدخال العمر حتى يمكنه تزويد محتوى مناسب.

وقد وصل وضع الأطفال إلى بعض البلاد، ولكن من المتوقع أن يصل إلى باقي البلاد بنهاية هذا العام.

اقرأ أيضًا:أليكسا من أمازون يمكنه التبديل بين المزيد من اللغات