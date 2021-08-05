في حال كنت تتطلع إلى الاستفادة من Reels كفرصة جديدة للنمو، فقد شاركت منصة إنستاجرام هذا الأسبوع نظرة عامة جديدة على العوامل الرئيسية التي تأخذها في الاعتبار في تصنيف Reels، والتي تشير إلى كيفية زيادة وصول Reels إلى أقصى حد، من خلال التوافق مع هذه العناصر.

وتسلط المنصة الضوء من خلال فيديو جديد على الاعتبارات الأساسية لترتيب Reels. وكيفية تحديد الفيديوهات التي من المرجح أن يهتم بها كل مستخدم. وذلك بناءً على أربعة عوامل رئيسية.

ووفقًا للمنصة، كلما شاهدت المزيد من مقاطع الفيديو زادت إشارات الاهتمام التي تمتلكها لتحديد ما تريد رؤيته. كما أن العوامل الإضافية والمباشرة مثل الإعجابات والتعليقات تلعب أيضًا دورًا كبيرًا.

ولكن المنصة تريد أيضًا تشجيع المشاركة. لذلك إذا كان من المرجح أن تقوم لاحقًا بإنشاء فيديوهات Reels خاصة بك بناءً على الأصل، فإنك ترى المزيد من هذا المحتوى أيضًا.

وبالنسبة لصناع المحتوى، قد يكون هذا سببًا آخر لمحاولة الاستفادة من التنسيق الشائع للمساعدة في زيادة مشاهدة مقاطعك.

وتشارك المنصة أهم أربع إشارات يمكن أن تعزز وصول Reels. وهذه هي عناصر الخوارزمية الأكثر شيوعًا. ويرى كل مستخدم المزيد من المحتوى بناءً على سجل المشاركة السابق، والتفاصيل المحددة لكل مقطع (بما في ذلك الصوت مرة أخرى).

وتعتمد عوامل المنصة في فهم الفيديو على البكسل والإطارات الكاملة. بمعنى آخر، تحاول المنصة مطابقة ما تتفاعل معه من خلال عرض المزيد من المحتوى المشابه لمقاطع الفيديو التي شاهدتها، بناءً على نظام الذكاء الاصطناعي الذي يحدد ما يتم عرضه في كل مقطع.

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إنستاجرام توضح كيفية عمل خوارزمية Reels

تتحسن خوارزميات التعرف على الفيديو عبر فيسبوك دائمًا. ويصبح هذا عاملاً مهمًا بشكل متزايد. لذلك إذا تفاعلت مع فيديوهات Reels حول الكلاب، على سبيل المثال، فإنك ترى المزيد من فيديوهات الكلاب في خلاصتك. وتؤدي مشاهدة كرة السلة إلى المزيد من فيديوهات كرة السلة.

وتشارك المنصة أيضًا نظرة عامة حول ما يحد من توزيع Reels. وأشارت سابقًا إلى أنها تحد من وصول المقاطع التي تمت إعادة مشاركتها من تيك توك، التي يمكنه التقاطها باستخدام تحديد العلامة المائية.

ولكن من الملاحظ أيضًا أن المنصة تقوم بالحد من المحتوى حول القضايا السياسية في Reels، بالإضافة إلى فيديوهات Reels التي تصنعها شخصيات سياسية.

ومن الواضح أن المنصة حريصة على تجنب أي تعقيدات ذات صلة داخل Reels، المصمم لمزيد من المحتوى الخفيف والممتع.

لذلك، إذا كنت تدير مجموعة سياسية، فمن المحتمل ألا تكون Reels مناسبة لك. ولكن قد تساعدك الملاحظات والمؤشرات الإضافية على تحسين إستراتيجية Reels الخاصة بك.

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