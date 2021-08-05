أمازون تخطط لخفض النفايات بعد رد الفعل العنيف

بعد رد الفعل العنيف على تدمير المنتجات غير المستخدمة، فإن شركة أمازون تخطط لخفض النفايات، حيث أطلقت برنامجين كجزء من محاولة لمنح المنتجات حياة ثانية عند إعادتها إلى الشركات التي تبيع سلعًا عبر منصتها أو تفشل في البيع في المقام الأول.

وقالت الشركة إن ما يسمى ببرامج الوفاء من قبل أمازون، الذي تم الإعلان عنه في تدوينة، يساعد في بناء اقتصاد دائري.

ويأتي ذلك بعد أقل من شهرين من إعلان الإذاعة البريطانية ITV أن الشركة تدمر ملايين العناصر من المخزون غير المباع في أحد مستودعاتها البالغ عددها 24 في المملكة المتحدة كل عام. بما في ذلك أجهزة التلفاز الذكية والحواسيب المحمولة والطائرات المسيرة ومجففات الشعر.

وتعرضت عملاق التجارة الإلكترونية لانتقادات حادة من قبل المشرعين في المملكة المتحدة والناشطين البيئيين في ذلك الوقت. وتعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون بالنظر في الادعاءات.

وفي تدوينة بتاريخ 28 يونيو، قالت منظمة Greenpeace إن تحقيق ITV أظهر أنه من الواضح أن الشركة تعمل ضمن نموذج أعمال مبني على الجشع والسرعة. ووصفت المنظمة أيضًا التكلفة البيئية والبشرية لإهدار أمازون بأنها مذهلة.

ورداً على ذلك، قالت الشركة إنها تعمل الآن على عدم التخلص من المنتجات. ولن يتم إرسال أي عناصر حاليًا إلى مكب النفايات في المملكة المتحدة.

وأوضحت الشركة أن برنامجها الأول الجديد، المعروف باسم FBA Grade and Resell، يسمح للشركات الخارجية عبر أمازون بإعادة بيع العناصر المرتجعة كمنتجات مستعملة.

وبموجب البرنامج، يتم توجيه المرتجعات تلقائيًا إلى أمازون للتقييم. وبمجرد استلام المنتج، تقرر الشركة ما إذا كان: مستعمل مثل الجديد أو مستعمل جيد جدًا أو مستعمل جيد أو مستعمل مقبول. ويقوم البائعون بعد ذلك بتعيين سعر العنصر بناءً على حالته.

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أمازون تخطط لخفض النفايات

قالت الشركة إن البرنامج قد تم إطلاقه في المملكة المتحدة. ولكن يتم توسيعه إلى الولايات المتحدة بحلول نهاية العام. ويتم طرح FBA Grade and Resell في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بحلول أوائل عام 2022.

وأوضحت أن برنامج FBA Liquidations المنفصل يسمح للبائعين باستخدام قناة إعادة البيع بالجملة والتكنولوجيا من أمازون لاسترداد جزء من تكلفة مخزونهم من العناصر المرتجعة والمخزون الزائد.

ويتاح البرنامج في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا. ومن المقرر أن يبدأ بالمملكة المتحدة في شهر أغسطس.

وقالت الشركة في بيان: عائدات العملاء هي حقيقة من حقائق الحياة لجميع تجار التجزئة. وما يجب فعله بهذه المنتجات يمثل تحديًا على مستوى الصناعة. وهذه البرامج الجديدة هي أمثلة على الخطوات التي نتخذها للتأكد من أن المنتجات التي يتم بيعها عبرنا – سواء من جانبنا أو من خلال شركائنا في الأعمال الصغيرة – تذهب إلى الاستخدام الجيد ولا تصبح مهدرة.

وأضافت: نأمل أن تساعد هذه البرامج في بناء اقتصاد دائري وتقليل تأثيرنا في الكوكب. ونحن متحمسون لأن هذا البرنامج يساعد أيضًا الشركات التي تبيع عبرنا على تقليل التكاليف وتنمية أعمالها.

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