أفضل تطبيقات كروم بوك للمونتاج وتعديل المقاطع

بدأت تطبيقات كروم بوك بالتنوع والانتشار، وذلك بعد السماح بتثبيت تطبيقات الأندرويد ولينكس عليه.

لذلك تجد الكثير من التطبيقات التي لم تكن تتوقعها موجودة لنظام كروم مثل تطبيقات المونتاج وتعديل المقاطع أو تطبيقات تعديل الصور.

وبالرغم من أن فئة صناع المحتوى ومن يعملون في المونتاج ليست مستهدفة بحواسيب كروم بوك، إلا أنك قد تحتاج لمثل هذه التطبيقات للقيام بعمل سريع أو تعديل سريع على العمل.

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ولكن يجب أن تلاحظ أن جودة التطبيق وقدرة الجهاز على تشغيله تختلف بحسب مواصفات النموذج الذي تستخدمه.

تطبيقات أندرويد والويب

تستطيع تثبيت تطبيقات أندرويد عبر أجهزة كروم كروم، كما يمكنك استخدام تطبيقات الويب وهي نسخة موجودة على الإنترنت من تطبيقات مشهورة.

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وقد تكون هذه المجموعة من التطبيقات كافية لتنفيذ ما ترغب به، حيث أن تطبيقات المونتاج عبر أندرويد انتشرت وأصبحت قوية.

تطبيق WeVideo عبر الإنترنت

تسمح لك خدمة WeVideo بتعديل المقاطع عبر خوادمها عن بعد، وهذا يعني أن جميع العمليات المتعلقة بالمونتاج وتعديل المقطع وإنتاجه لاحقًا تتم عبر خوادم الشركة عن بعد.

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وهذا الاختيار مناسب لمن يمتلكون حواسيب ضعيفة أو لا يرغبون في تثبيت تطبيقات على أجهزتهم.

كما أن الخدمة تعمل مع جميع الأنظمة والأجهزة بكفاءة، لذا تستطيع البدء في مونتاج مقطعك عبر موقع الخدمة على الحاسب المنزلي وإكماله أثناء تجولك عبر هاتفك المحمول أو جهاز كروم بوك.

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وتوفر الخدمة مجموعة من الباقات المتنوعة بأسعار مختلفة مناسبة للجميع تقريبًا كما ترى في الصورة بالأعلى.

توفر شركة أدوبي نسخة مخففة من تطبيقها الأشهر للمونتاج Premiere للأجهزة المحمولة بنظام أندرويد.

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وتستطيع تثبيت هذا التطبيق واستخدامه على جهاز كروم بوك الخاص بك، ولكن تختلف جودة النتائج بحسب مواصفات حاسوبك.

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ويوفر لك التطبيق جميع الأدوات التي يمكنك استخدامها عبر نسخة الحاسب لذلك فهو اختيار مناسب للمحترفين.

يعتبر هذا التطبيق أحد أشهر تطبيقات أندرويد للمونتاج، حيث يستخدمه الملايين يوميًا.

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ويقدم لك التطبيق إمكانيات تعديل بسيطة على المقاطع، لذلك هو مناسب للمبتدئين أو المونتاج السريع.

وتستطيع استخدام جميع المميزات التي توفرها النسخة المدفوعة للتطبيق عبر حاسوب كروم بوك.

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تطبيقات لينكس

تستطيع تثبيت تطبيقات لينكس على حواسيب كروم بوك بأكثر من طريقة.

لذلك يمكنك استخدام تطبيقات المونتاج المتاحة للينكس على جهازك، ولكن عدد تطبيقات المونتاج المتاحة للينكس أقل قليلًا من أندرويد.

تطبيق Kdenlive

يعتبر هذا التطبيق أشهر تطبيق مونتاج متاح لأجهزة لينكس ويمكنك استخدامه وتثبيته على حاسوبك بسهولة.

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ويوفر التطبيق مجموعة متنوعة من الإعدادات والمميزات المختلفة لتعديل المقاطع والمونتاج.

وهو يعتبر أحد أقوى تطبيقات المونتاج على لينكس، ولكن لا يعمل بسلاسة مع جميع أجهزة كروم بوك.

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كما يقدم واجهة مستخدم تشبه تطبيق Premiere Pro و Final Cut Pro أيضًا.

حيث يحتاج إلى جهاز ذو مواصفات قوية ليعمل بأفضل شكل ممكن.

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يمتاز هذا التطبيق بكونه خفيفًا، لذلك يعمل بسلاسة عبر جميع أجهزة كروم بوك.

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ولكن لا يقدم تشكيلة كبيرة من المميزات والوظائف مثل التي يقدمها Kdenlive لذلك لا يفضله البعض.

كما أنه يمتاز بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة، لذلك يعتبر مناسبًا للمبتدئين وغير المحترفين.

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