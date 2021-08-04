مايكروسوفت تمنح الرسام تحديثًا جديدًا قبل ويندوز 11

تعيد شركة مايكروسوفت تسليط الضوء على تطبيق الرسام لنظام التشغيل الجديد، مما يمنحه مظهرًا جديدًا وقائمة يسهل الوصول إليها.

وكشفت الشركة عن تحديث مرئي لتطبيق الرسام والصور يعرض واجهة حديثة جديدة تتوافق مع لغة تصميم ويندوز 11.

وكان برنامج الرسام موجودًا منذ الإصدار الأول من ويندوز في شهر نوفمبر 1985. ويبدو أن الشركة ليست جاهزة بعد لإيقاف برنامج تحرير الصور.

وطال انتظار مظهر جديد لكل من تطبيقات ويندوز ومايكروسوفت، خاصة وأن واجهة مترو وقائمة الشريط كانت قديمة.

وتعمل الشركة على تصميم جديد لجميع تطبيقاتها الأساسية تقريبًا في ويندوز 11. وتتضمن القائمة الساعة ومسجل الصوت والآلة الحاسبة وحزمة أوفيس والمفكرة والصور وحتى تطبيق الرسام.

ويتخلى الرسام عن قائمة الشريط التقليدية للحصول على رأس Fluent مشابه لمستكشف الملفات الجديد. وهو متوافق مع بقية نظام التشغيل ويندوز 11.

ويتميز تطبيق الرسام في ويندوز 11 الآن بشريط أدوات مبسط. وتم استبدال واجهة الشريط الحالية برأس Fluent جديد. ويأتي مع جميع الخيارات المهمة، مثل الملف والتحرير والفرش والمزيد.

وتجد في الرأس أيقونات بسيطة لأداء المهام الأساسية مثل التبديل بين الفرشاة والقلم الرصاص والنسخ واللصق والمزيد.

ويظهر الآن زري التراجع والإعادة بجوار خياري ملف وعرض في الرأس. ويتميز التطبيق الآن بزوايا مستديرة وعناصر تحكم WinUI كجزء من تجديد ويندوز 11.

ويبدو أن تطبيق الرسام لن يحصل على ميزات أو تحسينات جديدة، ويتعلق التحديث كله بمظهر جديد. ومع ذلك، فمن المحتمل أن نتعرف على المزيد حول التحديث في وقت لاحق من هذا العام.

كما حصل تطبيق الصور على واجهة جديدة وتحسينات وأداء أفضل. ويحصل أيضًا على تجربة تحرير جديدة حيث تطفو أدوات التحرير فوق الصورة، على غرار تطبيقات أندرويد أو iOS.

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مايكروسوفت تمنح الرسام تحديثًا جديدًا

تبدأ الشركة بطرح تطبيقاتها الأساسية المحدثة لنظام التشغيل ويندوز 11 في الأسابيع العديدة القادمة للحصول على تعليقات من المستهلكين.

وبصرف النظر عن هذه التطبيقات، تعمل الشركة على برنامجي أوتلوك ومايكروسوفت تيمز جديدان لنظام التشغيل ويندوز 11. وتستند هذه التطبيقات إلى محرك WebViewer لمتصفح مايكروسوفت إيدج.

وأصبح تطبيق مايكروسوفت تيمز 2.0 متاح لمشتركي برنامج ويندوز إنسايدر. ويتم إطلاق تطبيق أوتلوك المعاد تصميمه (معاينة) في وقت لاحق من هذا العام.

وتخطط عملاقة البرمجيات أيضًا لنشر Windows 11 22H2 (تحديث ميزات العام المقبل) في قناة Dev لبرنامج ويندوز إنسايدر. ولكن قد لا يتم تضمين الميزات الجديدة في الإصدار الأولي.

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