كيف تساعد Zoom في إنشاء مفهوم العمل الهجين

إرسال عدد كبير من الموظفين للعمل من المنزل عند بداية جائحة كوفد-19 لم يكن بالأمر السهل. بل شكل تحولًا جذريًا لقطاع الأعمال. ولم يكن الأمر سهلًا بالنسبة لشركة Zoom أيضًا.

وعند حدوث الجائحة وقعت على شركة Zoom مسؤولية كبيرة. حيث أن الشركة أصبحت مسؤولة عن إنجاح عملية التواصل عن بعد ضمن بيئات العمل الخاصة بالقطاعات المتضررة، وهذا في ظل وجود منافسين عديدين.

وقد صرح المدير التنفيذي في Zoom، إيريك يوان، أن هذه الفترة كانت صعبة ومرهقة جدًا، وأنه قد قضى أيامًا بلا نوم أكثر من أي وقت سابق في حياته المهنية.

اقرأ أيضًا: نصائح لاستضافة اجتماع Zoom بشكل آمن

تأثير شركة Zoom في التواصل أثناء الجائحة

ومجهودات الشركة لم تضع هباءًا. حيث أن اسم Zoom قد ارتبط بشكل رئيسي بعملية التواصل والعمل عن بعد. وأصبح اسمها يستخدم كفعل في اللغة الإنجليزية أيضًا، أي Zooming، تمامًا مثل Googling بالنسبة لجوجل.

وقد بدأت الشركات في الوقت الحالي باستئناف العمل من المكاتب والمقرات. وهذا بعدما تمت السيطرة على الأوضاع نسبيًا. إلا أن الوضع لن يعود كما كان.

وذلك حث بدأت عدد كبير من الشركات في تبني مفهوم العمل الهجين. أي العمل من المقر وعن بعد في نفس الوقت، وقد كشفت نتائج استطلاع رأي أجرته شبكة CNBC عن التوجهات لاعتماد هذا الأسلوب.

اقرأ أيضًا: كيف تقوم بحذف حساب Zoom نهائيًا

ازداد عدد مستخدمين المنصة في الفترة الأولى من الجائحة بما يقدر بثلاثين ضعف. حيث أن المنصة كانت تستخدم من قبل 10 مليون شخص، ووصل هذا العدد إلى 300 مليون شخص يحضرون الاجتماعات عبر المنصة.

وقد وصل إجمالي الفترة التي يقضيها الأفراد في الاجتماعات لأكثر من 3 تريليون دقيقة في أكتوبر 2020، مقارنةً بـ100 مليار دقيقة فقط في يناير من نفس العام.

خطط الشركة للفترة الحالية

تعرف الفترة الحالية بفترة ما بعد الجائحة. وخطط Zoom لهذه الفترة ليس أقل تأثيرًا من خططها أثناء الجائحة. حيث أنها ستبدأ في توفير أدوات إضافية للمستخدمين.

وستتيح المنصة أدوات مثل المعارض الذكية، الاجتماعات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، إمكانية التخطيط الجماعي أثناء الاجتماعات والمزيد.

وحسبما صرّح المدير التنفيذي في Zoom فالشركة تهدف إلى تقديم تجربة اجتماعات مشابهة للتجربة التي يحصل عليها المستخدمين عندما يكونوا جالسين على مقربة من بعضهم البعض، أي في العالم الحقيقي.

وتعمل الشركة على محاكاة وتوفير كل الأدوات التي قد تتوفر في الاجتماعات الفيزيائية. وأكدت الشركة أنها تهتم بالاعتمادية في خدماتها، وتثق أن الموظفين سيستمرون في استخدام المنصة حتى بعد العودة لمقرات العمل، خصوصًا عند تطبيق العمل الهجين.

وتلخص الشركة الأمر بأنها تود توفير تجربة استخدام مثالية حتى يتسنى للموظفين أن يقدموا نفس مستوى التواصل والانتاجية الذي يقدموه في المكتب لكن عن بعد.

اقرأ أيضًا: كيف تقوم بتسجيل اجتماع Zoom على الحاسب والهاتف؟