يجري للمرة الأولى استخدام منصة فيسبوك من قبل موزع أفلام لعرض فيلم حصريًا عبر حدث مباشر يتم حجز تذاكره.

ويتم عرض فيلم The Outsider، وهو فيلم وثائقي من وراء الكواليس حول بناء متحف 11 سبتمبر في مانهاتن، للجمهور عبر المنصة مقابل 3.99 دولارات في 19 أغسطس.

ويمكن أن يؤدي وضع الأفلام عبر المنصة إلى تقليل حاجز توزيع المحتوى لصانعي الأفلام والاستوديوهات الأصغر، خاصة لأولئك الذين يتطلعون إلى الوصول إلى الجماهير في الأسواق الصغيرة حيث يصعب التوسط في الصفقات المحلية.

ومنذ ظهور جائحة فيروس كورونا، تحولت العديد من مهرجانات الأفلام إلى التنسيقات عبر الإنترنت أو التنسيقات المختلطة.

ويمكن للمستخدمين في أي بلد تتوفر فيه أحداث فيسبوك المدفوعة عبر الإنترنت (التي يبلغ عددها الآن أكثر من 100) مشاهدة العرض الأول للفيلم.

ويعرض الفيلم لأول مرة في 19 أغسطس الساعة 8 مساءً بالتوقيت الشرقي. ويكون متاحًا لمدة 12 ساعة.

ووفقًا للتقارير، فإن هناك حلقة مناقشة مباشرة عبر المنصة Facebook Live بعد الظهور العالمي للفيلم لأول مرة. الذي يصل إلى مسارح مختارة ومنصات بث أخرى في شهر سبتمبر.

وتقدم المنصة بعض العروض الترويجية المدفوعة للمساعدة في تسويق الحدث. ولكن لن تأخذ عمولة من مبيعات التذاكر. وتتنازل الشركة عن عمولتها من إيرادات صناع المحتوى حتى عام 2022.

ومثل أي حدث آخر عبر المنصة، قام موزع الفيلم – شركة توزيع أفلام عالمية تسمى Abramorama – بتحديد سعر العرض الأول.

اقرأ أيضًا: فيسبوك تحاول تحليل البيانات المشفرة دون فك تشفيرها

فيسبوك تستضيف العرض الأول لفيلم مدفوع

يعد توزيع الأفلام أمرًا صعبًا بالنسبة للاستوديوهات المستقلة وصانعي الأفلام، خاصةً عندما يحاولون إصدار أفلام في عدد من الأسواق.

وقال ستيفن روزنباوم، مخرج الفيلم: كان عليك في السابق أن تجد موزعًا دوليًا للقيام بصفقات إذاعية ومسرحية فردية.

وأضاف: لم يكن الأمر يستحق العناء بمجرد أن تتخطى الأسواق الكبيرة الناطقة بالإنجليزية. ودون فيسبوك، لن ترى كل الأسواق المتوسطة والصغيرة هذا الفيلم أبدًا.

وأشار المخرج إلى أن الهدف هو الحفاظ على السعر منخفضًا بدرجة كافية في الوقت الحالي من أجل جذب جمهور عريض.

ومثلما حقق الآخرون نجاحًا في استضافة دروس عبر الإنترنت أو بث مباشر للعب عبر فيسبوك، يمكن تسخير مدى الوصول الهائل للمنصة للعثور على جمهور.

ولطالما كانت المنصة موطنًا لعروض البث المباشر والأحداث المباشرة لشهور. ولكن لم يتم عرض فيلم لأول مرة من قبل.

اقرأ أيضًا: فيسبوك تخطط للسيطرة على مجال الواقع الافتراضي