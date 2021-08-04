طريقة حذف حساب كلوب هاوس

تستطيع حذف حساب كلوب هاوس عبر استخدام تطبيق الهاتف، وعندما تحذف حساب كلوب هاوس فإنك تخسر جميع البيانات والغرف المسجلة داخله.

لذلك يجب ألا تقوم بحذف الحساب بشكل عشوائي أو حذف موقت، حيث يسمح لك التطبيق باستعادة الحساب خلال 30 يومًا من الحذف.

وإذا أردت استعادة الحساب خلال 30 يومًا من حذفه، فإنك تستطيع تسجيل الدخول حتى تستعيده وكأن شيئًا لم يكن.

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خطوات حذف حساب كلوب هاوس

توجه إلى تطبيق كلوب هاوس عبر هاتفك، ثم قم بالضغط على علامة الصورة الشخصية الموجودة بالأعلى.

وعندما تظهر لك شاشة حسابك الشخصي قم بالضغط على علامة الترس لتنتقل إلى نافذة الإعدادات الخاصة بالحساب.

ومن ثم اضغط على اسم المستخدم الخاص بك الموجود في أعلى النافذة الجديدة.

وبعد ذلك تظهر لك نافذة جديدة تعطيك الاختيار في ربط حسابات التواصل الاجتماعي بحساب كلوب هاوس أو حذف الحساب.

قم بالضغط على زر حذف الحساب.

وبعد ذلك يطلب منك التطبيق التأكيد إن كنت ترغب في حذف الحساب، ويعرض لك معلومات عن حذف الحساب، قم بالضغط على أرغب في إيقاف الحساب.

وبعد ذلك يجب أن تنتظر لمدة 30 يومًا دون أن تقوم بتسجيل الدخول إلى الحساب حتى يتم حذفه نهائيًا، حيث تختفي بياناتك تمامًا من المنصة.

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مخاوف أمنية من كلوب هاوس

تعرض تطبيق كلوب هاوس لأكثر من عملية سرقة بيانات وتسريبها بشكل مجاني عبر الإنترنت.

حيث تسربت بيانات أكثر من مليون مستخدم في شهر إبريل الماضي وتم عرضها بشكل مجاني على منتديات الإنترنت المظلم.

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وتضمنت البيانات المسربة إسم المستخدم والصور الشخصية وروابط تويتر وإنستاجرام بالإضافة إلى معلومات متنوعة عن الاستخدام.

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وتشمل تلك المعلومات عدد المتابعين وعدد الأشخاص الذي يتابعهم هذا الحساب بالإضافة إلى وقت إنشاء الحساب لأول مرة.

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لذلك يرى البعض بأن تطبيق كلوب هاوس ليس آمنًا ولا يرغبون في التواجد داخله، كما بدأت الشركات بتقديم منافسين لكلوب هاوس.

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حيث لم يعد تطبيق كلوب هاوس الوحيد في مجال الدردشة الصوتية المباشرة وأسلوب غرف الحوار، كما تعمل فيسبوك على تطبيق منافس.

لذلك يرغب البعض في حذف حساب كلوب هاوس والانتقال منه إلى منصات أخرى.

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