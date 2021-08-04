تطبيق للتداول أثناء رحلتك: هل أصبح ممكنًا؟

في فصل الصيف يضطر العديد من المستثمرين والمتداولين إلى تجميد عمليات التداول الخاصة بهم من أجل التمتع بالصيف مع العائلة والأصدقاء، لكن من الممكن أن تستمر بذلك مع تطبيق Evest للتداول أثناء رحلتك.

التداول خلال السفر

يعاني الكثيرين من مشاكل في التداول أثناء السفر، الأمر الذي يسبب عائقًا لهم، ومن أهم هذه المشاكل عدم وجود اتصال بالإنترنت، بالإضافة إلى وجود مشاكل تقنية في استخدام منصات التداول أو حتى بعض التطبيقات المختلفة.

لكن هل يعني هذا أن عليك الإختيار ما بين السفر أو التداول؟

الجواب طبعًا لا، حيث إنه ومن خلال استخدام تطبيق تداول إيفست سيكون بإمكانك التداول خلال السفر بسهولة ويسر. يوفر التطبيق وفريق العمل الدعم الكامل لك حتى تتمكن من إجراء عمليات التداول الخاصة بك دون أي مشاكل أو معاناة.

ما هو تطبيق Evest للتداول؟

تقدم شركة إيفست للتداول أون لاين تطبيقًا للمتداولين يساعد في أن يقوموا بعمليات التداول الخاصة بهم ومتابعة عمليات الاستثمار المفتوحة لديهم بسهولة أينما كانوا.

هذا يعني أنك بإمكانك الاستمرار بعمليات التداول الخاصة بك حتى أثناء السفر!

أثناء السفر يكون هناك ميزانية معينة لذلك يجب تحديد مقدار الخسارة قبل البدء، مشكلة أغلب المتداولين الذين لا يستطيعون الحصول على أرباح مجدية من خلال التداول في سوق التداول، أن خطواتهم ليست محسوبة بشكل صحيح، فهم يديرون صفقات التداول الخاصة بهم بشكل عشوائي، وهذا خطأ كبير، لأن هذا لن يجعلك جاهز للتحديات التي قد تواجهها في الصفقات التي تتداول عليها، لكن استخدام تطبيق إيفست للتداول سهل من هذه العملية وقلل من الخطوات غير المحسوبة.

ماذا يوفر تطبيق Evest للتداول؟

يوفر تطبيق إيفست للتداول العديد من الخدمات المهمة لك أثناء السفر، ومن بينها نذكر ما يأتي:

مراقبة التداول ومتابعة التداول مع جميع الوظائف المهمة مباشرة من راحة يدك

القدرة على التداول في أي مكان وفي أي وقت!

دعم وخدمات مميزة تتحدث لغة التداول

فروق أسعار منخفضة وعمولات منخفضة

ودائع مضمونة مع وسيط متميز

الاستمتاع بجميع ميزات MT5 في متناول يدك مثل التسجيل والإيداع والإشعارات وغير ذلك الكثير.

من الممكن تحميل تطبيق تداول على هواتف الأندرويد وال iOS من إيفست للتداول وبسهولة.

ما الذي يميز شركة إيفست للتداول أون لاين؟

إيڤست هي شركة رائدة عالميًا في مجال تداول أسهم بعمولة 0٪، حيث توفر المنصة للعملاء فرصاً لا حصر لها في جميع أنواع الأسواق المالية المختلفة.

تعمل إيڤست حالياً في بلدان مختلفة تم اختيارها لخدمة الهدف الاستراتيجي المتمثل في أن تصبح الوسيط الأول عبر الإنترنت في أوروبا، كما أن لديهم منصة تدعى مينا إيفست وهي خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا ومنطقة جنوب المحيط الهادئ. جدير بالذكر أن مينا إيفست تعمل على توفير الدعم التقني وخدمة العملاء باللغة العربية.

هناك العديد من التراخيص التي تخدم استراتيجية إيفست، وأهمها تراخيص لجنة هيئة الأوراق المالية القبرصية (CySEC),

وترخص من قبل هيئة فانواتو للخدمات المالية (VFSC)…

هناك عدة أمور تميز التداول باستخدام شركة إيفست، والتي نلخصها فيما يلي: