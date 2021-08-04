إليك جميع التسريبات عن ساعة آبل 7 حتى الآن

تصدر ساعة آبل 7 القادمة في شهر سبتمبر إلى جوار هواتف آيفون الجديدة كما جرت العادة.

وتزداد الشائعات عن الساعة الجديدة كلما اقتربنا من موعد إصدارها، لذلك إليكم جميع التسريبات عن Apple Watch 7 حتى الآن.

نماذج ساعة آبل 7

تطلق آبل في العادة حجمين من ساعتها الذكية وهما 42 مم و 44 مم، لذلك نتوقع أن نرى ساعة آبل من الجيل السابع بنفس الحجمين.

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كما تقدم آبل بعض الإصدارات الخاصة بسعر أعلى من سعر النموذج الأصلي لمحبي التفرد، حيث تقدم نموذج Nike الرياضي كمثال.

لذلك تتبع ساعة آبل الجديدة نفس الأسلوب بحسب التسريبات والشائعات عنها، ولكن تختلف الترسيبات عندما يتعلق الأمر بباقي الساعات التي تصدر معها.

حيث قامت آبل في العام الماضي ببيع الجيل الثالث من ساعتها جنبًا إلى جنب مع ساعات SE والجيل السادس، ويبدو من تسريبات WatchOS 8 أن الجيل الثالث يحصل عليه أيضًا.

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ولا توجد معلومات حول تواجد الجيل الثالث هذا العام، وإن كانت آبل تفكر في بيعه مجددًا بشكل رسمي أم لا.

ولكننا قد لا نرى ساعة من عائلة SE هذا العام إن اتبعت آبل نفس النهج الذي اتبعته مع هواتف آيفون SE.

التصميم

بحسب أغلب التسريبات فإن ساعة آبل من الجيل السابع تأتي بتصميم مختلف عن الأجيال السابقة، وقد يكون أكبر اختلاف منذ الجيل الرابع.

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حيث يتوقع المحللون والمسربون المقربون من آبل أن تأتي الساعة الجديدة بحواف حادة ومربعة لتتناسب مع سلسلة iPhone 12.

كما تصدر الساعات بلونين جديدين وهما الأزرق الباهت والأخضر، ولا توجد تأكيدات رسمية حتى الآن حول هذا الاختلاف.

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ولكن ظهر الترسيب من أكثر من مصدر موثوق به على مسافات متباعدة وقد كان أحدثها جريدة Bloomberg.

حيث صرح مصدر للجريدة بأن الساعة تأتي بحواف أقل من الأعوام الماضي وطبقة حماية جديدة أيضًا.

المستشعرات

تمتاز ساعات آبل بدقة المستشعرات التي جعلتها في صدارة الساعات الذكية للمهتمين بمتابعة حالتهم الصحية والتمارين الرياضية.

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لذلك إن صدقت الشائعات حول الساعة الجديدة، فإننا قد نرى مستشعر نسبة السكر في الدم داخل ساعة ذكية.

وقد تضاربت الأقاويل حول قياس نسبة السكر في الدم عبر الساعات الذكية، حيث ظهر تقرير في يناير يقول بأن آبل وسامسونج اقتربا من تطوير التقنية.

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بينما ترى جريدة Bloomberg في تقرير منفصل أن مستشعرات نسبة السكر في الدم لازلت غير دقيقة ولا يعتمد عليها.

وتبدو فكرة قياس سكر الدم عبر الساعة الذكية فكرة مناسبة لمتابعة الحالة الصحية لمرضى السكري، ولكن يظل السؤال حول دقة هذه القياسات.

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