أوبو تعلن عن الجيل التالي من الكاميرا أسفل الشاشة

أعلنت شركة أوبو عن أحدث نسخة من تقنية الكاميرا أسفل الشاشة، مدعية أنها تسمح بوضع كاميرا سيلفي أسفل الشاشة دون المساس بسلامة الشاشة مع وعود بالانتقال بتجربة ملء الشاشة إلى مستويات جديدة.

وعلى عكس الأساليب السابقة التي تقلل كثافة البكسل في جزء الشاشة الذي يغطي الكاميرا للسماح بمرور المزيد من الضوء. تستخدم الشركة الصينية وحدات بكسل أصغر للحفاظ على كثافة 400 بكسل في الإنش الواحد مثل بقية شاشات OLED.

ولحل التحديات التقنية التي أصابت تقنيات الجيل الأول من الكاميرات أسفل الشاشة، أجرت الشركة عدة تغييرات على تصميم الهيكل وطورت خوارزميات ذكاء اصطناعي متقدمة.

وتساعد هندسة البكسل المبتكرة للشركة على تقليص حجم كل بكسل دون تقليل عدد البكسل.

وتستخدم الشركة أيضًا مادة شفافة لأسلاك الشاشة، التي يقال إنها أرق بنسبة 50 في المئة من الأسلاك التقليدية وقادرة على توفير تجربة بصرية مماثلة لأفضل هواتف أندرويد.

ووفقًا للشركة، فإنه يجب على المستخدمين ملاحظة عدم وجود فرق بصري تقريبًا بين منطقة الكاميرا الموجودة أسفل الشاشة وبقية الشاشة أثناء الاستخدام اليومي، مما يخلق تجربة بصرية أكثر غامرة.

وعرضت الشركة صورة لهاتف نموذج أولي يقوم بتشغيل تطبيق قارئ إلكتروني، الذي يكون إلى حد كبير أسوأ سيناريو لكاميرات الشاشة السابقة بسبب الخلفية البيضاء والنص الحاد.

كما عرضت أيضًا عينة واحدة في الإضاءة الجيدة. ويبدو أن النتيجة أفضل بكثير مما تحصل عليه من أول كاميرا أسفل الشاشة دخلت السوق في شهر سبتمبر من العام الماضي، التي كانت عبر Axon 20 5G من ZTE.

اقرأ أيضًا: أوبو تطلق ساعتها الذكية Oppo Watch 2

أوبو تطور كاميرا أسفل الشاشة

بالرغم من أن التقنية بدت واعدة. ولكن كانت تعاني من العديد من المشكلات الرئيسية. بما في ذلك جودة الصورة الرديئة وجودة العرض غير المتسقة في المنطقة الواقعة أعلى الكاميرا الموجودة أسفل الشاشة مباشرةً.

ومع ذلك، فإن ZTE لديها ميزة متفوقة على أوبو من خلال بيع الهاتف بشكل فعلي. ويهدف أحدث هواتفها Axon 30 إلى تحسين التقنية أيضًا.

وتطالب ZTE بنفس كثافة 400 بكسل في الإنش الواحد في جزء الكاميرا من الشاشة. بالإضافة إلى جودة كاميرا أفضل من Axon 20.

وعلى عكس الحلول الحالية، التي تستخدم دائرة بكسل واحدة لتشغيل 2 بكسل. يستخدم حل أوبو كل دائرة بكسل لتشغيل بكسل واحد فقط.

وإلى جانب تقنية التعويض الخوارزمية للشركة، تضمن هذه التقنية انحرافًا لونيًا وسطوعًا بنسبة 2 في المئة فقط.

وبالإضافة إلى توفير تجربة غامرة أكثر. تدعي الشركة أن دائرة البكسل وخوارزمية التحسين يمكن أن تساعد أيضًا في إطالة عمر الشاشة بنسبة تصل إلى 50 في المئة.

وتعمل شركة أوبو على الكاميرات أسفل الشاشة منذ فترة طويلة. وأظهرت أول عرض تجريبي في العالم في MWC Shanghai في عام 2019. ولكن في مرحلة ما يتعين عليها وضع واحدة في جهاز تجاري فعلي.

اقرأ أيضًا: أوبو تشوق لحلم الشحن اللاسلكي عبر الهواء