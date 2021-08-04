أفضل 4 ألعاب تنضم قريبًا إلى آبل آركيد

أعلنت شركة آبل في 2019 عن خدمة آبل آركيد للألعاب عبر أجهزتها، وهي تقدم مجموعة من الألعاب عبر متجر آبل في مقابل اشتراك رمزي.

وقدمت الخدمة الكثير من الألعاب المميزة منذ إطلاقها في 2019، حيث تضم مكتبتها NBA 2K21 Arcade بالإضافة إلى مجموعة من الألعاب الكلاسيكية مثل Angry Birds: Reloaded.

وتعمل آبل على تقديم المزيد من الألعاب المميزة بشكل مستمر إلى الخدمة، لذلك إليكم الألعاب الجديدة التي تصدر هذا الشهر.

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لعبة Baldo

تشعرك Baldo بأنك دخلت إلى أحد أفلام الأنمي المشهورة، حيث تستخدم أسلوب رسم مقارب من أفلام Studio Ghibli.

وتنتمي اللعبة إلى نوعية RPG حيث تستكشف عالم اللعبة المليء بالكهوف والخنادق التي تحتوي على عتاد وترقيات لشخصيتك.

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كما تحتوي اللعبة على قصة رئيسية يمكنك متابعتها أو تتبع القصص الفرعية الموجودة داخلها بكثرة. وتقدم أسلوب لعب مشابه لسلسلة Zelda المشهورة من نينتندو، وهي تدخل الخدمة في 27 أغسطس القادم.

تعتبر اللعبة إمتدادًا لسلسلة Monster Hunter المشهورة والتي تصدر على أجهزة نينتندو ومنصات الألعاب المختلفة.

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وتقدم أسلوب لعب مشابهًا لباقي ألعاب السلسلة، ولكن برسوميات أبسط ومناسبة للهواتف المحمولة.

وتستطيع امتطاء الوحوش داخل اللعب والتجول في عالمها المذهل حتى تتمكن من استكشافه بشكل أسرع.

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وتصل اللعبة إلى خدمة آبل آركيد في 6 أغسطس الحالي، كما تستطيع تحميلها خارج الخدمة عبر متجر آبل. ولكن تحتوي نسخة المتجر المعتادة على الكثير من عمليات الشراء داخلها.

لعبة Super Leap Day

إذا كنت من محبي ألعاب Platformer الكلاسيكية التي تطلب منك التغلب على العقبات التي تواجهها وجمع النقاط.

فإنك ستحب لعبة Super leap Day التي تصدر في 6 أغسطس القادم، وهي تتميز برسوميات ملونة مناسبة لجميع الأعمار.

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لعبة Asphat 8: Airborne

تعتبر سلسلة Asphalt أحد أشهر ألعاب السباقات التي يمكنك تحميلها عبر الهواتف سواءً كان أندرويد أو آيفون.

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وهي تقدم مستوى رسومي مبهر يجعلك تظن أن اللعبة لا تعمل على هاتفك بل على منصة منزلية قوية.

ويأتي الجزء الثامن من السلسلة تحت عنوان Airborne ليقدم أكثر من 240 سيارة محدثة بالإضافة لأكثر من 50 مضمار مختلف.

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ويمكنك تحميل اللعبة حاليًا عبر متجر آبل، ولكنها تضم عمليات شراء داخلها، أو تستطيع الإنتظار حتى تدخل خدمة آبل آركيد مع نهاية هذا الشهر.

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