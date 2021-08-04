أفضل تطبيقات النسخ الاحتياطي في ماك بدلًا من Time Machine

يمكنك استخدام النسخ الاحتياطي في ماك عبر تطبيق Time Machine الموجود داخل النظام، وهو أحد أفضل تطبيقات النسخ الاحتياطي.

ولكن حتى تتمكن من استخدام Time Machine فإنك تحتاج إلى قرص خارجي يتم توصيله بجهازك، حيث يتم تخزين النسخة الاحتياطية داخل هذا القرص.

ولا يستطيع تطبيق Time Machine تخزين النسخة الاحتياطية عبر شبكة الإنترنت، لذلك لا يعتبر حلًا شاملًا لمشاكل النسخ الاحتياطية في ماك.

يعمل هذا التطبيق بطريقة مشابهة لتطبيق Time Machine، ولكن تستطيع عبره أخذ نسخة احتياطية للقرص الصلب الخاص بك بالكامل.

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كما يمكنك أخذ نسخ احتياطية قابل للإقلاع عبر SuperDuper!، ويسمح لك هذا بالإقلاع إلى النسخة مباشرةً دون الحاجة لاستخدام تطبيق الاستعادة.

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وتستطيع تحميل التطبيق مجانًا عبر موقعه الرسمي، كما يتوفر في نسخة مدفوعة تقدم مميزات إضافية مثل النسخ التلقائي ومقارنة النسخ الاحتياطية وتحديثها.

يمتاز ChronoSync بقدرته على الربط بين حاسوبين وتخزين النسخ الاحتياطية من الملفات عبر حاسوب آخر.

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وهذا يعني أنك تستطيع وضع نسخة احتياطية من ملفات الحاسوب المحمول الخاص بك في جهازك المكتبي في المنزل.

ويسمح لك هذا بمشاركة الملفات عبر أكثر من جهاز بسهولة ودون استخدام أقراص التخزين الخارجي.

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وتستطيع جدولة عملية النسخ الاحتياطي في ماك، حتى يعمل التطبيق بشكل تلقائي في الخلفية دون أي تدخل منك.

يستطيع هذا التطبيق تلبية جميع رغباتك عندما يتعلق الأمر بالنسخ الاحتياطية في ماك، حيث يسمح لك بتخزين النسخ الاحتياطية على قرص داخلي أو خارجي أو حتى عبر الإنترنت.

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ويمكنك جدولة عملية النسخ الاحتياطي عبر هذا التطبيق ليعمل في الأوقات التي تحددها أو عندما يستشعر تغير في الملفات الموجودة داخل مجلد بعينه.

ويعرض لك التطبيق جميع النسخ الاحتياطية الخاصة بحاسوبك بشكل روزمانة مشابهة لتطبيق Time Machine.

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وذلك حتى تتمكن من اختيار النسخة التي ترغب في العودة إليها بوضوح.

يمتاز هذا التطبيق بكونه مفتوح المصدر ومجاني بالكامل، وتستطيع عبره أخذ نسخ احتياطية وتخزينها في خدمات التخزين السحابي المختلفة.

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حيث يدعم التطبيق تخزين النسخ الاحتياطية في خدمات جوجل درايف أو OneDrive أو Mega وغيرها من خدمات التخزين السحابي الاحترافية.

ويعمل التطبيق مع أنظمة ويندوز وماك ولينكس أيضًا، لذلك تستطيع تخزين جميع نسخك الاحتياطية معًا في مكانٍ واحد.

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