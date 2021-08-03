Beast Canyon .. حاسب الألعاب المصغر المعياري من إنتل

أعلنت شركة إنتل أخيرًا عن الإصدار الجديد من حاسبها المصغر المخصص للألعاب. ويعرف هذا الجهاز بالاسم الرمزي Beast Canyon، ويأتي لخلافة Ghost Canyon، الإصدار الذي تم إطلاقه في العام الماضي.

ويعرف هذا النوع بالأجهزة باسم NUC، اختصارًا لـNext Unit of Computing وهي تسمية خاصة بإنتل. ويقدم الجهاز مواصفات رائدة وأداء وقابلية لتقديم مرتفع جدًا بالرغم من حجمه الصغير. والإصدار الجديد هو الإصدار الحادي عشر من NUC.

ويتكون الجهاز من مكونات الحاسب الشخصي المعتادة. ويتميز بأن القطع الخاصة به قابلة للتغيير والاستبدال. ويأتي الجهاز بقياسات 357x189x120 ملليمتر.

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ما الذي يقدمه حاسب Beast Canyon من إنتل

دعم الجهاز الجديد لوحة أم صغيرة الحجم، ذاكرة وصول عشوائي وذواكر تخزين، وجميع القطع قابلة للتغيير والترقية كما سلف الذكر، وهي ميزة رئيسية لهذا النوع من الأجهزة.

وقد تحدثت إنتل عن جهازها قائلة “يأتي NUC 11 Extreme مع أحدث العتاد مع الحفاظ على الحجم الصغير والمقدر بثمان لترات فقط. وسيكون قادر على تقديم خصائص مشابهة لما تقدمه تجميعات الألعاب الضخمة”.

ويأتي الجهاز الجديد بإصدارين مختلفين. الإصدار الأول يحمل رقم النموذج NUC11BTMi7 ويعتمد على معالج Core i7 11700B. والنموذج الثاني يأتي برقم النموذج NUC11BTMi9 مع تقديم معالج Core i9 11900KB.

ويظهر بوضوح أن الإصدار الثاني هو الأقوى. إلا أن الإصدارين يقدمان ثمان أنوية وإثني عشر مسار بالاعتماد على الجيل الحادي عشر من معالجات إنتل، مع معمارية Rocket Lake.

وسيبدأ السعر عند 1,150 دولار أمريكي للإصدار الأول، و1,350 دولار أمريكي للإصدار الثاني. وكلاهما يأتيان مع مزوّد طاقة بقدرة 650 واتّ من نوع 80 Plus Gold.

وسيكون على المستخدم أن يضيف ذواكر الوصول العشوائي RAM وذواكر التخزين بنفسه. مع وجود إمكانية لتركيب بطاقة رسومية خارجية وهو أمر طبيعي في أجهزة الألعاب.

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ويظهر ارتفاع سعر جهاز Beast Canyon المعياري من إنتل بشكل كبير. لكن الجهاز من ناحية أخرى سيوفر دعمًا للذواكر العشوائية بما يصل إلى 64 جيجابايت من نوع DDR4-3200. إلى جانب هذا سيقدم الجهاز دعمًا لأربع شرائح M.2 للتخزين.

ويسمح الجهاز للاعبين بإضافة بطاقة رسومية بقدرة تصل إلى 350 واتّ وطول يصل إلى 12 إنش. ومن ناحية التوصيل فالجهاز يدعم بلوتوث 5.2، واي-فاي 6E وإتصال إيثرنت بسرعة 2.5G. إلى مخرج HDMI 2.0b وثلاث منافذ USB 3.1 والمزيد.

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ويقدم جهاز إنتل الجديد تجربة مميزة إلا أن سعرها قد يكون مرتفع قليلًا. إلا أن المستخدم هنا يحصل على جهاز بتصميم وحجم مميزين. مع لوحة أم رائدة والأهم أن الجهاز يأتي مع معالج رائد من إنتل جاهز للاستخدام.