مقارنة بين جهازي Nintendo Switch و Steam Deck

احتدم الصراع في فئة أجهزة الألعاب المحمولة، وذلك بعد إطلاق Steam Deck من شركة Valve المسؤولة عن متجر ستيم.

ويعد جهاز Steam Deck بتقديم تجربة ألعاب مقاربة لتجربة اللعب على الحاسب ولكن محمولة معك طوال الوقت، حيث يعتمد الجهاز على متجر ستيم والألعاب المتوفرة عبره.

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ولكن تتربع نينتدو على عرش أجهزة الألعاب المحمولة، وذلك منذ أطلقت الجيل الأول من Switch في عام 2017.

وقد أطلقت الشركة نسخة محدثة من Switch تأتي بشاشة من نوع OLED لتقديم أفضل تجربة رسوميات محمولة.

ولكن ماهو أفضل جهاز ألعاب محمول بين الشركتين ؟

مقارنة العتاد بين الجهازين

يتفوق جهاز Steam Deck بشكل واضح من ناحية العتاد، وذلك لأنه يأتي بالعتاد الأحدث بدلًا العتاد القديم الذي تعتمد عليه نينتدو في جميع أجهزتها.

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حيث أن نينتدو لم تقم بتحديث العتاد عند إطلاق النموذج الجديد من switch، وهو يعتمد على معالج قديم من AMD بتردد 1.02 جيجاهرتز.

بينما يستخدم Steam Deck معالج متطور بمعمارية Zen 2 من AMD وتردد 3.5 جيجاهرتز.

بالإضافة إلى معالج رسومي RDNA 2 من AMD بتردد 1.6 جيجاهرتز في مقابل معالج Tegra X1 من نيفيديا في Switch.

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وتختلف الذاكرة العشوائية والتخزينية أيضًا بين Nintendo Switch و Steam Deck، حيث يعتمد جهاز ستيم على 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية مع اختيارات مساحة تصل إلى 512 جيجابايت من نوع SSD.

بينما يستخدم جهاز نينتندو 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية مع مساحة تخزين 64 جيجابايت فقط.

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لذلك يتفوق جهاز ستيم على المنافسين من جميع الأجهزة المحمولة من ناحية العتاد، حيث يقترب للغاية من مواصفات الحاسب الشخصي.

الفارق في الألعاب بين Nintendo Switch و Steam Deck.

يظهر الفارق بشكل كبير بين الجهازين في نوعية الألعاب المتوفرة لكل جهاز، فبينما يستخدم جهاز Steam Deck ألعاب الحاسب.

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فإن جهاز نينتندو يستخدم مكتبة الألعاب الحصرية التي تطورها الشركة له خصيصًا، وهذا يجعل عتاد الجهاز ومواصفاته غير هامة.

حيث تقوم نينتندو بتطوير نظام الجهاز والألعاب ليتم استغلال عتاده بشكل كامل لتحصل على أفضل نتائج مع ألعابها.

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ولا يمكن أن تحدد أي نوع من الألعاب أفضل من الآخر، حيث يختلف الذوق في الألعاب من شخص لآخر ومن هدفه من الألعاب.

ذلك لأن ألعاب نينتندو تقدم تجربة ترفيهية في أغلب الوقت لا تحتاج إلى الكثير من التركيز إلا مع بعض الألعاب بعينها.

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كما أن ألعاب Steam Deck تستطيع الوصول إليها عبر الحاسب الشخصي أو منصات الألعاب المعتادة على عكس ألعاب Switch.

سعر الجهازين.

يقترب الجهازين من بعضهما في السعر، حيث يأتي النموذج الأقل من Deck بسعر 399 دولار و النموذج الأحدث من Switch بسعر 350 دولار تقريبًا.

ويصل سعر النماذج الأعلى من Deck إلى 530 دولار و 650 دولار بحسب السعة التخزينية التي تختارها للجهاز.

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ويقترب جهاز Steam Deck من أسعار أجهزة الحاسب الشخصي ومنصات الألعاب المعتادة دون الاعتماد على أسعار السوق السوداء.

ولم يصدر جهاز Deck بشكل رسمي حتى الآن، حيث يبدأ شحن الجهاز للمستخدمين في شهر ديسمبر 2021.

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