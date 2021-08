منحت منصة تويتر شارة التحقق الزرقاء لحساب كورماك مكارثي CormacMcCrthy المزيف مرة ثانية، وذلك بعد أن فعلت الأمر نفسه في عام 2012 مع حساب يفترض أنه مملوك للمؤلف الحائز على جائزة بوليتزر لكتابي The Road و No Country for Old Men البالغ من العمر 88 عامًا.

ومن المعروف أن عملية التحقق من تويتر تتسم بالعشوائية. ولكن من غير المتوقع أن تقع الشركة في نفس الخطأ مرتين.

واكتسب الحساب، CormacMcCrthy، أكثر من 49000 متابع منذ إنشائه في شهر سبتمبر 2018 من قبل شخص يتظاهر بأنه مكارثي، وهو راوي قصص مع كره معروف لأجهزة الحاسب.

وفي عام 2012، في الأيام الأولى للمنصة، رحب الرئيس التنفذي للشركة، جاك دورسي، بحساب CormacCMcCarthy – حساب مزيف آخر – عبر المنصة، قائلاً إنها علامة على أن منصته لديها أفضل المؤلفين في العالم.

وأزالت المنصة الشارة الزرقاء للحساب الآن. ولكن ممثلًا عن وكيل مكارثي أكد أنه كان مزيفًا. وأن هناك شخصًا يتظاهر بأنه كورماك مكارثي.

وقال: أستطيع أن أؤكد أن هذا الحساب ليس حساب كورماك مكارثي الحقيقي. وأضاف: المنصة على علم بهذا الموقف. ونأمل أن يتم حل المشكلة قريبًا.

مشاكل تويتر مع برنامج التحقق مستمرة

كان حساب CormacMcCrthy يغرد بشكل غير منتظم منذ عام 2018. ولكن تم التحقق منه بعد انتشار تغريداته على نطاق واسع، مما أدى إلى تسجيل عشرات الآلاف من الإعجابات وإعادة التغريد.

وشكك العديد من مستخدمي المنصة في صحة الحساب. وعلق الروائي البريطاني نيد بومان قائلاً: قمنا بتطبيع فكرة إهانة العباقرة لأنفسهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحيث يمكن للناس أن يصدقوا أن كورماك مكارثي يغرد بإيقاع من مونولوج جون أوليفر.

ومن غير الواضح في الوقت الحالي كيف تمكن المستخدم الذي يقف وراء هذا الحساب المزيف من الحصول على شارة التحقق.

وقال ممثل عن تويتر إن الحساب المشار إليه تم التحقق منه بالخطأ. وقد تم إبطال ذلك منذ ذلك الحين. وقالت الشركة إنها تطلب من الحساب الامتثال لسياستها الخاصة بشأن حسابات المحاكاة الساخرة أو المعجبين.

ويجري انتقاد عملية التحقق لكونها بطيئة أو غير عادلة أو خطأ. وأعادت المنصة إطلاق عملية التحقق في وقت سابق من هذا العام، باستخدام معايير أن الحسابات يجب أن تكون أصلية وبارزة ونشطة ليتم التحقق منها.

ولاحظ الباحثون أن عمليات التحقق التي تجريها الشركة عشوائية للغاية لدرجة أنها تتحقق بشكل متكرر من الحسابات غير المرغوب فيها وحسابات البوتات.

