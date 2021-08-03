سبوتيفاي تختبر خطة أقل تقييدًا بتكلفة 0.99 دولار

تختبر خدمة البث سبوتيفاي Spotify Plus، وهي خطة اشتراك جديدة منخفضة التكلفة تجمع بين عناصر الخطط الحالية المجانية والمتميزة.

ولا تزال الخطة تتضمن إعلانات مثل الخطة المجانية في سبوتيفاي. ولكن هذه الخطة لا تفرض أي قيود على عدد المسارات التي يمكنك تخطيها في الساعة.

ويتمتع المستخدمون أيضًا بحرية اختيار الأغاني المحددة التي يرغبون في الاستماع إليها، بدلاً من الاقتصار في الغالب على التبديل داخل الألبومات وقوائم التشغيل.

ويجري الإعلان عن Spotify Plus بسعر 0.99 دولارًا شهريًا (عُشر تكلفة الطبقة المميزة القياسية البالغة 9.99 دولارات). ولكن الاختبار يتضمن تقديم الخطة الجديدة بشكل عشوائي بمجموعة متنوعة من الأسعار لقياس اهتمام المستخدم.

وتوجد الخطة المجانية للمنصة بشكلها الحالي منذ عام 2018. وهي لا تسمح للمستخدمين بتخطي أكثر من ست مسارات في الساعة.

كما لا تسمح لهم إلا باختيار والاستماع إلى مسارات محددة من 15 قائمة تشغيل محددة، بدءًا من قوائم التشغيل المختارة من قبل التحرير ووصولًا إلى المجموعات التي تم إنشاؤها باستخدام الخوارزميات.

وخارج قوائم التشغيل هذه، يمكن للمستخدمين المجانيين الاستماع إلى المقطوعات بشكل عشوائي. وتعد خطة Spotify Plus الجديدة طريقة رخيصة نسبيًا لتقليل بعض هذه القيود.

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سبوتيفاي تختبر خطة Spotify Plus

أكدت المنصة الاختبار في بيان. وقال متحدث باسم الشركة: نعمل دائمًا على تحسين التجربة ونجري اختبارات بشكل روتيني لإبلاغ قراراتنا. نجري حاليًا اختبارًا لخطة اشتراك مدعومة بالإعلانات مع عدد محدود من مستخدمينا.

ومع ذلك، حذرت المنصة من أنه لا يوجد ما يضمن إطلاق الخطة الجديدة بشكلها الحالي. وقالت: تمهد بعض الاختبارات الطريق لعروض أو تحسينات جديدة. بينما قد يوفر البعض الآخر دروسًا تعليمية فقط. ليس لدينا أي معلومات إضافية لمشاركتها في الوقت الحالي.

ولدى المنصة تاريخ في اختبار الميزات الجديدة قبل سنوات من إطلاقها. وأفضل مثال على ذلك هو بث الصوت بلا خسارة، الذي كانت المنصة تختبره منذ عام 2017.

وبالرغم من أن الخدمة أعلنت رسميًا عن فئة HiFi بلا خسارة في وقت سابق من هذا العام. ولكن لم تصبح متاحة بعد.

وتشمل الاختبارات الأخرى قصصًا شبيهة بقصص سناب شات لقوائم تشغيل مختارة وبطاقات اقتباس مرئية للبودكاست، وكلاهما لم يعد مرئيًا في التطبيق.

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