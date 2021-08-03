خدع مايكروسوفت وورد.. معاينة التغييرات التي تمت على المستند

يسمح لك مايكروسوفت وورد بمتابعة التغييرات التي تمت على المستندات التي قمت بمشاركتها مع زملائك في العمل.

وذلك حتى تسهل العمل الجماعي عن بعد في محاولة منها لمنافسة جوجل درايف وتطبيقاته المختلفة.

كما تستطيع عبر هذه الخاصية اقتراح التعديلات للمستخدمين الذين يعملون معك في نفس المستند.

الوصول إلى سجل التغييرات في مستندات مايكروسوفت وورد

تستطيع الوصول إلى سجل التغييرات في مايكروسوفت وورد ومتابعتها عبر الضغط على قائمة المراجعة الموجودة في الأعلى.

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ثم التوجه إلى قائمة تتبع التغييرات والضغط عليها لتفعيلها، وتستطيع إغلاق التعديلات حتى لا يتمكن أحد من تغييرها أو تعديلها.

وعندما تقوم بعرض التغييرات ومتابعتها فإن علامة متابعة التغييرات في الشريط العلوي تكون مفعلة كما ترى في الصورة بالأسفل.

عرض التغييرات داخل المستند

لا يعرض مايكروسوفت وورد التغييرات التي تمت على المستند بشكل افتراضي، ولكن يضع علامة إلى جانب مكان التغيير ليظهره في الهوامش الجانبية.

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وتستطيع تغيير هذه الإعدادات لجعل التعديلات تظهر في المستند مباشرةً بالإضافة إلى التعليقات الموجودة داخل المستند.

وحتى تقوم بإظهار التعديلات مباشرةً تحتاج إلى التوجه لقائمة المراجعة، ومن ثم تفعيل خاصية تتبع التعديلات بالضغط على إظهار التعديلات.

وبعد ذلك قم بالضغط على عرض التعديلات داخل المستند كما ترى بالصورة في الأسفل، ثم توجه إلى اختيار Ballons واضغط على عرض جميع التعديلات داخل المستند.

ترك التعليقات داخل المستند

تستطيع عبر ترك التعليقات داخل المستند الأصلي أن تخبر مالكه بما ترغب في تعديله أو أسباب هذه التعديلات.

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لذلك يعتبر طريقة مناسبة للتواصل داخل حدود العمل والتحكم في التعديلات بشكل أفضل.

ويمكنك ترك التعليقات داخل المستند الأصلي عبر تظليل الجزء الذي ترغب في ترك تعليق عليه، ومن ثم الضغط على علامة إضافة تعليق.

وعندما يدخل مالك المستند إليه فإنه يجد التعليق عبر علامة التعليقات بالإضافة لكون النص مظلل باللون الأحمر لينبه لوجود تعليق على هذا النص.

وبعد أن يضغط على علامة التعليق يمكنه الرد على هذا التعليق أو التخلص منه عبر حل المشكلة والعمل عليها.

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