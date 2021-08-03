بالرغم من أن الشركة لم تكشف عن كل شيء عنها حتى الآن، فقد أعطت جوجل للعالم أول نظرة رسمية على هاتفها الرائد التالي بيكسل 6.

ونشرت الشركة نظرة خاطفة رسمية على هاتفها الرائد القادم. وحصلنا على صور رسمية وتأكيد للعديد من الشائعات التي كانت موجودة.

ويتمثل أحد أكثر الجوانب إثارة في بيكسل 6 هو تضمين Whitechapel SoC من جوجل. وهذا هو أول نظام على الرقاقة داخلي من الشركة الذي يكون بمثابة الشريحة الرئيسية لتشغيل الهاتف.

ويطلق على الشريحة رسميًا اسم Google Tensor، وقد وصفتها الشركة بأنها شريحة جديدة تمامًا صممتها خصيصًا لأجهزة بيكسل.

وقالت جوجل: أهم ما يميز Tensor هو أنه يمكنه معالجة أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي مباشرة عبر الجهاز. وترى تجربة مختلفة للكاميرا والتعرف على الكلام والعديد من ميزات بيكسل 6 الأخرى.

وأضافت: التعرف على الكلام هو تقنية أساسية أخرى حيث ترى تحسنًا كبيرًا في بيكسل 6. يتيح لنا Google Tensor تحقيق قفزات كبيرة في الأوامر الصوتية والترجمة والتعليق والإملاء.

ويأتي بيكسل 6 بشاشة مسطحة تدعم معدل التحديث 90 هرتز، بينما يحتوي بيكسل 6 برو على شاشة منحنية تدعم معدل التحديث 120 هرتز.

ومن المزايا الأخرى المفترضة التي لم يتم ذكرها في الموضوع أن شريحة Google Tensor يجب أن تسمح للشركة بدعم بيكسل 6 لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.

وعند إصدار تحديث أندرويد، فإن الخطوة الأولى هي الحصول على دعم محدث للعتاد من بائع SoC. وتدعم معظم العمليات التجارية الجهاز طالما أن الشركة المصنعة للنظام على الشريحة SoC مستمر بالدعم.

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جوجل تقدم أول لمحة رسمية عن بيكسل 6

بالنسبة إلى كوالكوم، فإن دعم الجهاز لفترة أطول يعني بيع عدد أقل من الرقاقات. لذلك لا ترغب الشركة في مطابقة نافذة الدعم المطولة من آبل لمدة خمس إلى ست سنوات مع حزمة تنافسية.

ومع التخلي عن شركة كوالكوم، فإن الجدول الزمني لدعم أجهزة بيكسل الجديدة يصبح بيد جوجل بالكامل.

ويأتي بيكسل 6 رسميًا بحجمين، بيكسل 6 وبيكسل 6 برو. ويأتي كلاهما بثلاثة ألوان مختلفة، وتقول جوجل إن نموذج بيكسل 6 برو هو النموذج الذي يحتوي على أكبر مساحة فوق الكاميرا.

ويحتوي بيكسل 6 برو على ثلاث كاميرات، بما في ذلك عدسة مقربة بقدرة 4x. بينما يحتوي بيكسل 6 على كاميرتين (دون عدسة التكبير).

وبالرغم من أن الشركة لم تتطرق إلى هذا الموضوع. ولكن يجب أن تكون هذه أول ترقية لشريحة الكاميرا من جوجل منذ بيكسل 2.

وتستخدم أجهزة بيكسل 2 وبيكسل 3 وبيكسل 4 وبيكسل 5 شريحة الكاميرا نفسها. ولكن مع وجود برنامج أحدث يقدم ميزات إضافية.

وتوجد صفحة تشويقية لهاتف بيكسل 6 ضمن متجر الشركة، حيث يمكنك الاشتراك للحصول على مزيد من المعلومات.

بالإضافة إلى ذلك تقول عملاقة البحث إن الهاتف يأتي في الخريف بنظام أندرويد 12 مع واجهة مستخدم جديدة متغيرة الألوان.

وأكدت الشركة توفر الهاتفين في ثماني دول: أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان وتايوان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.