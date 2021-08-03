قدمت منصة تويتر دعمًا لتسجيل الدخول من خلال جهة خارجية، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء حسابات وتسجيل الدخول إلى الشبكة الاجتماعية من خلال حساباتهم عبر آبل أو جوجل.

وتسمح لك المنصة أيضًا بربط حسابك الحالي بحساب جوجل أو آبل، طالما أن البريد الإلكتروني هو نفسه.

وبعد الاختبار التجريبي للميزة الشهر الماضي، يطلق تطبيق المنصة دعمًا رسميًا لتسجيل الدخول مع آبل أو جوجل. وهذا يعني أنه يمكنك الآن إنشاء حساب تويتر باستخدام معرف آبل أو جوجل لزيادة الخصوصية.



وظهرت الميزة في الإصدار التجريبي من تويتر في الشهر الماضي. ولكن يبدو الآن أنها متاحة على نطاق أوسع.

وأصبحت عملية إعداد حساب تويتر باستخدام حساب آبل أكثر بساطة من عملية الاشتراك العادية، إذ لم يكن هناك حاجة للتعامل مع البريد الإلكتروني أو كلمات المرور.

وعند تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل، فإن المنصة جلبت صورة الحساب المستخدمة ضمن حساب جوجل.

ومن الواضح أن تجربة تسجيل الدخول في الوقت الحالي ليست عامة. ويمكن تسجيل الدخول باستخدام جوجل عبر iOS وأندرويد والويب. ولكن القيام بذلك مع آبل متوفر حاليًا لنظام iOS فقط.

ووفقًا للدعم الفني، فإن دعم الويب يتوفر قريبًا من خلال حساب آبل. ولا يبدو أن الإصدار الحالي من تطبيق المنصة لأجهزة حواسيب ماك يدعم أي من طريقتي تسجيل الدخول.

ولا يبدو أن تسجيل الدخول إلى حساب تم إنشاؤه باستخدام آبل ممكنًا عبر أندرويد. إذ إن زر “المتابعة مع آبل” غير موجود. ويبدو أن استخدام تسجيل الدخول التقليدي إلى تويتر باستخدام كلمة مرور معرف آبل لا يعمل.

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تويتر تتيح تسجيل الدخول عبر آبل أو جوجل

علاوة على ذلك يبدو أنك لا تستطيع تغيير كلمة المرور بعد إنشاء حسابك باستخدام معلومات تسجيل دخول آبل، حيث تطلب الصفحة كلمة المرور الحالية.

وتذكر صفحة دعم المنصة القدرة على قطع الاتصال بحسابك عبر آبل أو جوجل. ولكن عبر الويب فقط، التي لا يمكن لمستخدمي آبل تسجيل الدخول إليها حتى الآن.

ويمكن لمستخدمي جوجل إجراء إعادة تعيين كلمة المرور بعد قطع الاتصال بحساباتهم.

وليس من قبيل المصادفة أن يتم تشغيل تسجيل الدخول باستخدام جوجل وتسجيل الدخول باستخدام آبل في نفس الوقت.

وتتطلب إرشادات متجر تطبيقات آبل من التطبيقات تضمين آبل كخيار إذا كان التطبيق يسمح بأي عمليات تسجيل دخول لطرف خارجي.

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