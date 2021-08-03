تحتاج إلى تفعيل الإقلاع الآمن في ويندوز 10 حتى تتمكن من تثبيت ويندوز 11 واستخدامه على حاسبك، لذلك إن لم يدعم جهازك الإقلاع الآمن فإنك لن تستطيع تشغيل ويندوز 11.

وتعتبر خاصية الإقلاع الآمن إحدى خواص العتاد التي طلبتها مايكروسوفت حتى تتمكن من تشغيل ويندوز 11، وهي من المتطلبات التي لا يمكن تجاوزها.

ويضيف الإقلاع الآمن طبقة حماية إضافية لجهازك والنظام، حيث يحمي الجهاز من تثبيت التطبيقات الخبيثة أو الغير مصرح بها من مايكروسوفت.

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ولكن لن تستطيع تشغيل الأنظمة الأخرى بعد تفعيل خاصية الإقلاع الآمن، وهذا يشمل أنظمة لينكس وأنظمة هاكنتوش.

التأكد من تفعيل الإقلاع الآمن

تأتي خاصية الإقلاع الآمن مبنية بشكل مسبق داخل العتاد و مفعلة في النظام، ولكن لم يكن ويندوز 10 يطلب تفعيلها.

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لذلك قد يمتلك جهازك هذه الخاصية ولكنها غير مفعلة، ويمكنك التأكد من تفعيل الإقلاع الآمن عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى قائمة إبدأ ثم ابحث عن تطبيق معلومات النظام عبر شريط البحث فيها.

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وعندما تصل إلى نافذة معلومات النظام قم بالضغط على ملخص المعلومات في يسار الشاشة.

وبعد ذلك قم بالبحث حتى تجد خانة وضع الإقلاع الآمن، وتجد إلى جانبها بيان يخبرك إن كانت مفعلة أو لا.

ويمكنك أن تتأكد من وضع BIOS للوحة الأم التي تمتلكها، فإن كان هذا الوضع UFEI، فإنك تستطيع تفعيل بسهولة.

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وإذا كان Legacy، فإنك تستطيع تفعيلها ولكن تحتاج إلى تحويل ملفات القرص الصلب الخاص بك من MBR الى GPT أولًا ثم إكمال باقي الخطوات في الدليل بالأسفل.

تفعيل الإقلاع الآمن في ويندوز 10

تحتاج إلى التعديل في إعدادات اللوحة الأم الخاصة بك لتفعل الإقلاع الآمن، لذلك تحتاج لإتباع الخطوات الموجودة بالأسفل بدقة.

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وذلك حتى تحمي جهازك من التلف الناتج عن تعديل الاختيارات الخاطئة داخل النظام، حيث قد تسبب في تلف الجهاز.

ويمكنك تفعيل وضع الإقلاع الآمن عبر اتباع الخطوات التالية:

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توجه إلى تطبيق الإعدادات الخاص بالويندوز، ثم توجه إلى التحديثات والآمان، ثم الاستعادة، ثم اضغط على زر إعادة التشغيل في قسم الإقلاع المتقدم.

وعندما يقلع الجهاز مجددًا في وضع الإقلاع المتقدم اضغط على زر الإصلاح من القائمة التي تظهر أمامك.

وبعد ذلك قم بالضغط على زر الإعدادات المتقدمة في الشاشة التالية.

وعندما تظهر لك قائمة الإعدادات المتقدمة اختر إعدادات نظام UEFI من الشاشة التي تراها أمامك ثم اضغط على إعادة التشغيل.

وبعد ذلك ادخل إلى قائمة الإقلاع عبر الضغط على زر F2 قبل أن يقلع الجهاز بشكل كامل، وتوجه إلى قائمة الإقلاع الآمن.

ومن ثم قم بتغيير اختيار التحكم في الإقلاع الآمن إلى مفعل ثم اضغط على زر موافق لتعيد تشغيل الجهاز.

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وبعد ذلك يمكنك التأكد من تفعيل خاصية الإقلاع الآمن عبر الطريقة التي ذكرناها في الأعلى.

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