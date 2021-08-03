بناء الشبكات الاجتماعية اللامركزية عبر البلوك تشين

اشتهرت تقنية البلوك تشين بشكل كبير في السنوات السابقة. وهذا لأنها ساهمت في ظهور عملة البيتكوين المشفرة، إلى جانب كونها تقنية ثورية من حيث المفهوم والتطبيق.

ويبدو أن هذه التقنية في طريقها للوصول لعالم الشبكات الاجتماعية. حيث يخطط الملياردير الأمريكي ورائد المشاريع العقارية Frank McCourt لصب مبلغ 100 مليون دولار أمريكي في محاولة لإعادة بناء مفاهيم الشبكات الاجتماعية، وذلك بالاعتماد على تلك التقنية.

ويحمل المشروع في وقتنا الحالي الاسم Project Liberty. ويهدف إلى جعل المستخدمين قادرين على التحكم في حياتهم الاجتماعية بشكل أكثر حرية وخصوصية، دون الاعتماد على بعض التطبيقات المسيطرة مثل فيسبوك.

اقرأ أيضًا: Blockchain تريد بناء مدينة التشفير في صحراء نيفادا

البلوك تشين في الشبكات الاجتماعية

ويحاول المشروع أن يكون رادع للقوة التي تمتلكها شبكات التواصل الاجتماعي. وخصوصًا شركة فيسبوك بمنتجاتها المختلفة، وهي القوة التي اكتسبتها على مدار العقد الماضي.

وتحدّث McCourt عن الأمر من أكثر من بُعد. وأبرزها الأبعاد السياسية والاقتصادية. حيث انتقد السيطرة الكبيرة التي يمتلكها أشخاص قليلين في هذا المجال وما يأتي معها من مال وسلطة، ووصف الوضع بأنه تهديد صريح للرأسمالية.

وبالفعل، تعاني فيسبوك وشركات التواصل الاجتماعي الأخرى من انتقادات شديدة. لكن هذه الانتقادات عادةً لا تقود لتغيير ضخم، حيث أنها تؤدي إلى دفع فيسبوك لتغيير طريقة عملها، أو دعم الشركات الناشئة لمنافسة فيسبوك.

إلا أن Frank McCourt من ناحية أخرى يرى أن الحل يكمن في تقنية البلوك تشين. وهي التقنية التي بنيت عليها عملة بيتكوين ومئات العملات الأخرى.

اقرأ أيضًا: Ethereum تخضع لتعديل يغير رسوم المعاملات

وMcCourt ليس الوحيد. حيث أن Jack Dorsey المدير التنفيذي في تويتر يشاركه الرأي. حيث أن مشروع Project Liberty سيهدف لاستخدام تقنية البلوك تشين في إنشاء بنية تحتية جديدة للشبكات الاجتماعية.

وهذه البنية التحتية ستعتمد على بروتوكول جديد يحمل الاسم “بروتوكول الشبكات الاجتماعية اللامركزية”. وكما هو معروف، تقوم فيسبوك بتخزين كم كبير من المعلومات الخاصة بالمستخدمين على سبيل المثال.

إلا أن البروتوكول الجديد سيعمل على تخزين هذه المعلومات بشكل غير مركزي. أي أنها لن تكون مسجلة لدى جهة معينة، بل بشكل مشفر بالاعتماد على تقنية البلوك تشين، على عكس الوضع الحالي.

وعلى عكس ما يظنه البعض، لا تتمحور تقنية البلوك تشين حول العملات الرقمية فقط، لكنها تصلح لتشفير وحفظ أي نوع من البيانات.

تأسيس بروتوكول DSNP للشبكات الاجتماعية

يعرف بروتوكول الشبكات الاجتماعية اللامركزية اختصارًا باسم DSNP، ولن يتم بناؤه على يد McCourt، بل ستكون هذه مهمة Braxton Woodham، وهو المدير التنفيذي لخدمة توصيل الطعام Sun Basket، والمدير التقني السابق في Fandango.

ويلعب McCourt دور المستثمر في هذه العملية، هذا إلى جانب أن المبلغ الذي ينوي استثماره سيتوزع على أكثر من جهة لخدمة المشروع.

ومنذ فترة طويلة يتطلع Woodham لبناء هذا النوع من التقنيات. إلا أنه كان من الصعب أن يجد مستثمر في هذا المجال، إلا أن هذا قد حدث أخيرًا.

اقرأ أيضًا: لويس فيتون وكارتييه وبرادا تلجأ إلى البلوك تشين