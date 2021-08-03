الظهور بشكل غير متصل في بلاي ستيشن 5

يوفر لك بلاي ستيشن 5 مميزات اللعب الجماعي والاتصال بالأصدقاء عبر المجموعات وبشكل شخصي أيضًا.

ولكن يرغب البعض أحيانًا في الظهور بشكل غير متصل أو مختفي ليتمكنوا من الاستمتاع بالألعاب بهدوء دون إزعاج.

ويرى البعض أن الظهور بشكل غير متصل يحمي خصوصيتهم من الآخرين، ويجعل أوقات لعبهم خاصة بهم دون معرفة الآخرين لها.

ويضمن لك الظهور بشكل غير متصل البقاء على إتصال بالإنترنت دون انقطاع، لذلك تستطيع تحميل الألعاب والاستفادة من مميزات الشبكة دون الظهور بشكل متصل.

طريقة الظهور بشكل غير متصل على بلاي ستيشن 5

تظهر حالة الاتصال الخاصة بك في شريط التحكم الموجود أسفل الشاشة، حيث ترى علامة خضراء إلى جانب صورتك الشخصية.

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وحتى تنتقل إلى الوضع الغير متصل كل ما تحتاج فعله هو التوجه لصورتك الشخصية أسفل الشاشة ثم الضغط عليها.

وعندما تظهر لك قائمة التحكم في صفحتك الشخصية توجه إلى اختيار حالة الإتصال، وتجد بشكل افتراضي نفسك متصلًا بالشبكة مع الظهور بشكل أونلاين.

قم بالضغط على حالة الإتصال واختر الظهور بشكل غير متصل وهو آخر اختيار في القائمة، وبعد ذلك عد للقائمة الرئيسية.

وبعد ذلك تجد علامة الإتصال الخضراء الموجودة إلى جانب إسم المستخدم تغيرت بشكل تلقائي لتصبح رمادية، مما يدل على أنك تظهر بشكل غير متصل.

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منصة PS5 تستمر في النجاح رغم المعوقات

أعلنت سوني منذ أيام أن المنصة تمكنت من بيع أكثر من 10 ملايين نسخة منذ العام الماضي.

وذلك على الرغم من مشاكل التوفر الكثيرة التي واجهتها المنصة ولا تزال تواجهها حتى يومنا هذا.

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حيث أصبح الحصول على المنصة أمرًا صعبًا وتحتاج للحجز المسبق لها أو البحث عنها في الأسواق السوداء بأسعار أعلى من الرسمي.

ولكن ظهرت مجموعة من الشائعات التي تتحدث عن تأجيل بعض العناوين الرئيسية التي كانت منتظرة لها.

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وتشمل قائمة العناوين المؤجلة لعبة Horizon الجديدة والتي تعتبر الجزء الثاني للعبة التي صدرت لمنصة بلاي ستيشن 4.