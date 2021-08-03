أمازون تعلن عن موزع ذكي للصابون بقيمة 55 دولار

أعلنت شركة أمازون عن موزع ذكي للصابون جديد يعمل مع أليكسا. ويمتلك موزع الصابون بعض الإمكانات الذكية، مثل إرشادك خلال الفترة الزمنية المناسبة لغسل وتوزيع الكمية المناسبة من الصابون.

وإذا تم إقرانه اختياريًا بمكبر صوت Echo ذكي، فإن موزع الصابون يشغل أيضًا إجراءات أليكسا عند استخدامه، مما يجعله متاحًا أمام العديد من الاحتمالات الإضافية.

ويوجد في الجزء العلوي من موزع الصابون 10 مصابيح LED تضيء وتبدأ بالظهور في كل مرة يتم فيها استخدام الموزع.

وينطفئ آخر مؤشر LED بعد 20 ثانية، وهو بمثابة مؤشر مرئي للحد الأدنى من الوقت الموصى به من قبل مركز السيطرة على الأمراض CDC لغسل اليدين.

وليست هناك حاجة إلى مكبر صوت ذكي من Echo لهذه الوظيفة، كما أنه ليس مطلوبًا لكي يوزع الجهاز كميات مختلفة من الصابون اعتمادًا على المسافة التي توضع فيها اليد عن الفوهة.

ويتم تقديم كمية صغيرة من الصابون إذا وضعت يدك بالقرب من الفوهة. بينما يتم تقديم المزيد من الصابون إذا وضعت يدك في مكان أبعد عن الفوهة.

ويعمل موزع الصابون هذا كأداة أليكسا، مما يعني أنه يمكن إقرانه بمكبر صوت Echo ذكي لتوسيع قدراته.

ولا يحتوي على ميكروفون أو مكبر صوت مدمج. لذلك فهو ليس جهاز أليكسا. ولكن إذا تم إقرانه بجهاز Echo، فإنه يظهر في تطبيق أليكسا كمحفز لأي إجراء من إجراءات أليكسا.

ويمكن ضبط موزع الصابون على تشغيل إجراءات في كل مرة يتم استخدامه. وإذا كنت ترغب في تخطي بدء الإجراءات أثناء الاستخدام التالي، يمكنك الضغط على زر موجود في الوسط العلوي قبل توزيع الصابون.

وهناك احتمالات عديدة لاستخدام موزع الصابون. إذ يمكنك، على سبيل المثال، تشغيل الموسيقى لمدة 20 ثانية لتشجيع الأطفال الصغار على غسل اليدين لفترة كافية.

وإذا كان لديك أضواء ذكية في الغرفة التي يوجد بها الموزع، فيمكنك إنشاء إجراءات أليكسا لإطفاء أضواء الغرفة لفترة معينة من الوقت بعد استخدام الموزع.

اقرأ أيضًا: أمازون تحقق إيرادات تفوق 113 مليار دولار

أمازون تعلن عن موزع ذكي للصابون

كما يمكنك أن تطلب من أليكسا إخبارك بمزحة أو حقيقة مثيرة للاهتمام في كل مرة تستخدم فيها موزع الصابون.

ويمكنك جعل الموزع يقوم بتشغيل جميع الأشياء الثلاثة، أو أي مجموعة منها، أو أي عدد من الأشياء الأخرى التي يمكن أن يقوم بها أليكسا.

ويتم تشغيل موزع الصابون بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن تقول أمازون إنها تستمر لمدة 3 أشهر بين الشحنات. ويتم ذلك من خلال منفذ USB صغير في الخلف.

ويخبرك ضوء المؤشر الموجود في الأعلى عندما تنخفض طاقة البطارية. وهو يدعم الشبكة اللاسلكية، وهي الطريقة التي يتواصل بها لتشغيل إجراءات أليكسا.

ومن المفترض استخدامه مع ما يصل إلى 0.3 لتر من صابون اليدين السائل. لذلك لا يمكنك استخدام الصابون الرغوي أو معقم اليدين.

وتبلغ تكلفة موزع الصابون الذكي من أمازون 54.99 دولار.

اقرأ أيضًا: أمازون تواجه غرامة أوروبية بقيمة 888 مليون دولار