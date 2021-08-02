هواوي تشارك في إنتاج سيارة كهربائية ذكية

تضافرت جهود شركة الاتصالات الصينية هواوي وشركة صناعة السيارات الصينية GAC Group للعمل معًا من أجل إنتاج سيارة دفع رباعي ذكية من المقرر أن تصل إلى السوق في عام 2023.

وتكون سيارة الدفع الرباعي الكهربائية أول منتج مشترك للشركتين. وتم تصنيفها على أنها أول منتج مشترك بين المؤسستين. وتتمتع السيارة الكهربائية بمستوى 4 من الاستقلالية وقدرات طاقة جديدة.

وبينما توفر GAC الهيكل، فإن هواوي تقدم جوانب الحوسبة والاتصالات، مع تخطيط الشريكين لثمانية نماذج وسلسلة متعددة من المركبات الكهربائية.

وتحتضن GAC Group وتشجع الابتكار التكنولوجي الشامل في سياراتها. وتعتبر هواوي رائدة عالميًا في العديد من أنواع التكنولوجيا. ويسمح لهما هذا التعاون الاستراتيجي ببناء جيل جديد من المركبات الذكية والمنصات الرقمية.

وتستخدم سيارة الدفع الرباعي الكهربائية والعديد من النماذج المستقبلية الأخرى منصة الهيكل GEP.30 من GAC Group وهندسة الحوسبة والاتصالات CCA من هواوي. بالإضافة إلى توفير مجموعة كاملة من حلول المركبات الذكية من هواوي.



وقالت شركات هواوي وديدي و GAC Group في شهر يونيو إنها تجمع الموارد والبيانات والبحث العلمي.

وأضاف الثلاثي: أحد المشاريع المثيرة التي تعمل GAC Group على تحقيقها بالتعاون مع هواوي وديدي هو المركبات الذاتية القيادة من المستوى 4. التي يمكن أن تعمل بالكامل تقريبًا دون مدخلات من البشر. وتم تصنيف آليات مساعدة السائق الحالية على أنها مستوى 2 من الاستقلالية.

اقرأ أيضًا: كل ما تحتاج معرفته عن سوار هواوي Band 6

هواوي تتعاون مع GAC Motor

من خلال الجمع بين الموارد من الأطراف الثلاثة، فمن المخطط إنتاج سيارات L4 الذكية بكميات كبيرة بحلول عام 2024. وذلك باستخدام تصميم GAC Group وقدرات التصنيع وبرامج القيادة الأوتوماتيكية من هواوي وديدي

وتخضع منصة الأجهزة الذكية الخاصة بشركة ديدي المسماة Didi Gemini للاختبار عبر الطريق من قبل العديد من شركات السيارات المتعددة الجنسيات.

وقال مؤسس شركة ديدي، تشنغ وي، سابقًا إن الشركة تريد مليون سيارة ذاتية القيادة بحلول عام 2025. وهو الأمر الذي كانت تطمح إليه شركة أوبر ذات يوم عندما حصلت على 500 مليون دولار من شركة تويوتا في عام 2018. وبحلول شهر ديسمبر 2020، باعت أوبر وحدتها الذاتية القيادة.

ويواصل السوق العالمي للسيارات الكهربائية نموه. وتتوقع البيانات أن يتوسع السوق العالمي للمركبات الكهربائية خمسة أضعاف تقريبًا بين عامي 2016 و 2027، بزيادة سنوية بنسبة 20 في المئة.

وتعد GAC Group في وضع يمكنها من تبني هذا الاتجاه نحو إنشاء سيارات أنظف وأكثر اخضرارًا وأفضل. وتهدف GAC Group إلى إنتاج مجموعة سيارات كهربائية بالكامل بحلول عام 2025.

علاوة على ذلك يوضح هذا النمو السريع وجود طلب جديد في سوق السيارات على السيارات الذكية والحرفية الصينية.

اقرأ أيضًا: هواوي تعلن عن Huawei P50 مع نظام هارموني