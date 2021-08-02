ظهرت في شهر أبريل من عام 2019 معلومات تفيد بأن شركة جوجل كانت تعمل على إصدار أندرويد للهواتف غير الذكية بالتعاون مع شركة نوكيا.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، في شهر سبتمبر، ظهر مقطع فيديو تم تسريبه لهاتف من نوكيا يعمل بهذا الإصدار الجديد من أندرويد.

وبعد ذلك بوقت قصير، جرى اكتشاف هاتف نوكيا غير ذكي برقم النموذج TA-1208 عبر موقع Wi-Fi Alliance.

وكشفت القائمة أيضًا أن الجهاز يطلق عليه Nokia 400 عند إصداره، ويشغل GAFP – جوجل أندرويد للهواتف غير الذكية.

وبالرغم من أن شركة HMD Global ألغت الجهاز. ولكن ظهر الآن عبر الإنترنت مقطع فيديو آخر تم تسريبه يعرض الهاتف.

ويأتي الفيديو من قناة Calyx Hikari عبر يوتيوب، وهو يعطينا نظرة فاحصة على Nokia 400 الذي لم يتم إصداره.

ويتبع الجهاز نفس لغة التصميم مثل الهواتف غير الذكية الأخرى من نوكيا، ويتميز بشاشة صغيرة مع حواف كثيفة، ولوحة مفاتيح T9، وجسم من البولي كربونات غير اللامع.

ويتميز الهاتف بلوحة خلفية قابلة للإزالة بها كاميرا خلفية واحدة مثبتة في المنتصف وفلاش LED بجانبها.

وهناك ضمن الحافة السفلية منفذ سماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر ومنفذ microUSB للشحن ومزامنة البيانات.

ويكشف فتح الغطاء الخلفي عن بطارية قابلة للإزالة غير مسماة، يقع تحتها درج بطاقة SIM وفتحة بطاقة microSD للتوسيع.

وبمجرد تشغيله، نرى واجهة مستخدم شاشة قفل مألوفة تشبه تلك الموجودة في هواتف أندرويد الأخرى.

وبالنظر إلى أن الجهاز لا يحتوي على شاشة تعمل باللمس أو مستشعر بصمة الإصبع، فإنه يتعين عليك الضغط باستمرار على مفتاح النجمة لإلغاء قفله.

وبعد إلغاء قفل الهاتف، نرى شعار مساعد جوجل غير الواضح على ما نفترض أنه شاشة الإعداد. وينبثق شعار المساعد مرة أخرى أثناء عملية الإعداد، مما يؤكد أن الجهاز يعمل بإصدار أندرويد.

وبمجرد اكتمال الإعداد، نرى الشاشة الرئيسية مع أيقونة ميكروفون كبيرة في الأعلى ومنقطة أيقونات في الأسفل.

اقرأ أيضًا: تغيير لون واجهة أندرويد 12

هاتف نوكيا غير الذكي الملغى العامل بنظام أندرويد

تحتوي منطقة الأيقونات على أيقونات جوجل كروم ويوتيوب والكاميرا، بالإضافة إلى زر في المنتصف لفتح درج التطبيق.

وبدلاً من أزرار التنقل في أندرويد، يشتمل Nokia 400 على أزرار التنبيه والتحديد والإعدادات أسفل منطقة الأيقونات.

ويتم ربط هذه الأزرار بالمفاتيح الثلاثة العلوية عبر لوحة المفاتيح T9. ويكشف فتح قائمة الإعدادات أن الجهاز يتميز بدعم بيانات الجوال والشبكة اللاسلكية والبلوتوث والمصباح اليدوي.

ويظهر تحديد خيار المزيد من الإعدادات في الجزء السفلي جميع الإعدادات الإضافية التي قد تجدها عبر أجهزة أندرويد الأخرى. بما في ذلك المستخدمون والحسابات واللغات والإدخال والخصوصية والأجهزة المتصلة واستخدام الموقع والأذونات والبطارية والشاشة.

ويتضمن درج التطبيق عبر هاتف نوكيا الذي لم يتم طرحه تطبيقات Airtel المثبتة سابقًا، مما يشير إلى أن الجهاز مخصص للسوق الهندي.

ويتميز درج التطبيق أيضًا بتطبيقات أندرويد الشائعة الأخرى، مثل الحاسبة والتقويم ومدير الملفات ومنظف الملفات والساعة والمعرض وجهات الاتصال والراديو وخرائط جوجل. كما يتضمن لعبة تسمى Proxx وألعاب الثعبان وديناصور كروم الشهيرة وواتساب.

ويوضح قسم حول الهاتف في قائمة إعدادات الهاتف أنه يعمل بنظام التشغيل أندرويد 8.1.0 أوريو مع تصحيحات الأمان لشهر أغسطس 2019.

كما يذكر أيضًا معلومات النموذج نفسها – Iron GAFP. علاوة على ذلك تكشف صفحة حول الهاتف أن الجهاز يحتوي على 512 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

ويعرض الفيديو جميع الميزات المذكورة أعلاه بتفصيل كبير. ولكن من غير الواضح لماذا قررت جوجل و HMD Global إلغاء الهاتف غير الذكي العامل بنظام أندرويد.

اقرأ أيضًا: أجهزة أندرويد القديمة تفقد مميزات حساب جوجل