مايكروسوفت قد توسع ميزة Apps لتطبيق Your Phone

بعد التخلي عن محاولاتها الخاصة لإنشاء منصتها للأجهزة المحمولة، تحولت شركة مايكروسوفت إلى دمج نظامها التشغيلي ويندوز بشكل أفضل مع أندرويد و iOS.

وتبعًا إلى أنه لا يتم إنشاء جميع الهواتف أو منصات الأجهزة المحمولة على قدم المساواة، فقد أبرمت مايكروسوفت صفقة مع شركة سامسونج من أجل تكامل أعمق يقتصر على عدد مختار من هواتف جالاكسي.

وتم تقديم Your Phone لأول مرة في عام 2018، وحصل منذ ذلك الحين على ميزات جديدة من أجل تقديم تجربة مستخدم أفضل للهواتف عبر جهاز يعمل بنظام ويندوز 10.

وتتضمن إحدى هذه الميزات القدرة على تشغيل تطبيق أندرويد من الهاتف في نافذته الخاصة، وهي ميزة قد تتوسع قريبًا لتشمل هواتف أخرى أو على الأقل هواتف سامسونج الأخرى.

ويحتوي تطبيق عملاقة البرمجيات المسمى Your Phone على عدد كبير من المميزات التي تعتمد على نوع الهاتف الذي لديك. ومنها Link to Windows، التي تتيح لك نقل الملفات بسلاسة بين هاتف أندرويد وجهاز ويندوز.

ومن ناحية أخرى، تعكس ميزة شاشة الهاتف Phone Screen شاشة الهاتف بالكامل عبر سطح المكتب، مما يسمح لك بالتفاعل معها مع إبقاء هاتفك بعيدًا.

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مايكروسوفت قد توسع ميزة Apps

هناك أيضًا ميزة Apps التي تتيح لك بشكل أساسي الوصول إلى تطبيقات أندرويد المثبتة عبر جهازك الحاسب.

وتتيح لك أيضًا إضافة تطبيقات أندرويد هذه كمفضلة عبر جهاز الحاسب، وتثبيتها في قائمة ابدأ وشريط المهام.

ويمكنك أيضًا فتح هذه التطبيقات في نوافذ منفصلة واستخدامها في نفس الوقت مع تطبيقات الحاسب.

ومع ذلك، مثل الميزات الأخرى، فإن ميزة Apps ضمن Your Phone حصرية لهواتف سامسونج الرائدة الأحدث. التي تحصل أيضًا على امتيازات إضافية، مثل القدرة على تشغيل تطبيقات متعددة في وقت واحد.

وتكشف المعلومات الجديدة أن قائمة الهواتف المدعومة لميزة تطبيقات Your Phone يمكن أن تتوسع.

وتظهر لقطة شاشة أن Galaxy A52 لديه إمكانية الوصول إلى قائمة Apps القابلة للتشغيل في أي وقت.

ويدعم Galaxy A52 ميزات Phone Screen و Link to Windows، التي تظهر أيضًا في لقطة الشاشة. ولكن ليس Apps أو رسائل RCS.

ولا يزال هناك بعض الالتباس حول معنى ذلك. وقد تقوم مايكروسوفت بتوسيع قائمة التوافق لتشمل المزيد من هواتف جالاكسي، أو قد تقوم عملاقة البرمجيات بإحضار الميزة إلى هواتف خارج خط سامسونج.

ومع ذلك، يتطلب هذا الأمر من الشركة أن تتيح Your Phone أمام أجهزة الشركات المصنعة الأخرى. وفي كلتا الحالتين، قد تدعم المزيد من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد هذه الميزة قريبًا.

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