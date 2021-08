خدمة الترجمة من جوجل تختبر عملية إعادة تصميم

يعد Google Translate أحد أكثر تطبيقات شركة جوجل فائدة، حيث يتيح لك ترجمة النصوص والمحادثات ثنائية اللغة وصفحات الويب وغير ذلك الكثير بين العديد من اللغات بسلاسة.

وبالرغم من أن التطبيق استمر في اكتساب ميزات جديدة مثل السماح لك بنسخ الكلام في الوقت الفعلي. ولكن لم يشهد تحديثًا كبيرًا لواجهة المستخدم منذ فترة طويلة.

ويبدو أن هذا الأمر قد يتغير قريبًا، حيث تعمل جوجل على إعادة تصميم كبيرة لتطبيقها الموجه لنظام أندرويد.

وتم طرح النسخة 6.21 من Google Translate خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهي تحتوي على نشاط جديد بعنوان NewTranslateActivity الذي، عند تشغيله، يعرض واجهة مستخدم جديدة للتطبيق.

ولا يزال العمل قيد التقدم في هذه المرحلة، كما هو الحال عند تشغيل النشاط مباشرةً، فإن الكثير من الأشياء لا تعمل. بما في ذلك زر الكاميرا وزر المزيد وزر النجمة في أعلى اليسار وزر الحساب في أعلى اليمين. ولكن يعطينا هذا نظرة خاطفة على التصميم الجديد الذي تعمل عليه جوجل.

ووفقًا للقطات الشاشة، تركز واجهة المستخدم الجديدة بشكل واضح على قابلية الاستخدام بيد واحدة، مع ظهور أزرار الكاميرا والميكروفون ومبدل اللغة في الجزء السفلي لتسهيل الوصول إليها.

وتتخلص واجهة المستخدم الجديدة أيضًا من قائمة الخطوط الثلاثية التي تتيح حاليًا الوصول إلى تفسير العبارات الشائعة والنصوص المحفوظة والترجمة بلا اتصال والإعدادات.

ويبدو أن هذه الخيارات موجودة ضمن علامة التبويب المزيد الموجودة في الزاوية اليسرى السفلية.

جوجل تختبر عملية إعادة تصميم

يشير إدخال البيان لهذا النشاط الجديد إلى أن إعادة التصميم هذه مرتبطة بسلسلة بيكسل Pixel 6، وهي سلسلة الهواتف الذكية القادمة من جوجل التي يشاع إطلاقها في شهر أكتوبر.

كما يشير تصنيف النشاط إلى سلسلة تسمى app_name_p21، حيث تشير p21 على الأرجح إلى هواتف بيكسل لعام 2021.

ومن الواضح أن القيمة الفعلية لسلسلة app_name_p21 هي P21 Translate. لذلك يبدو أن هذا التصميم الجديد قد يبدأ عبر بيكسل 6 الذي يعمل بنظام أندرويد 12.

ويشير إدخال البيان أيضًا إلى أن هذا التصميم هو إعادة تصميم المتعلقة بـ Material You لتطبيق الترجمة. مع النمط المسمى Translate_MaterialNext – Material Next هو الاسم الرمزي الداخلي لـ Material You.

ولن تكون واجهة المستخدم الجديدة الحصرية لهواتف بيكسل مفاجئة، حيث فعلت جوجل ذلك في مناسبات متعددة. ولكن لم يتم طرح واجهة المستخدم الجديدة هذه بعد عبر أي هاتف بيكسل موجود حاليًا.

