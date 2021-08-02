خلال السنوات القليلة الماضية، شجعت شركة جوجل بقوة اعتماد المصادقة الثنائية 2FA – أو التحقق بخطوتين 2SV كما تشير إليه الشركة.

ويتضمن ذلك مفاتيح الأمان المادية التي يتم توصيلها عبر USB، بينما توفر أيضًا مفاتيح أمان الهاتف.

وقدمت الشركة حتى الآن بعض الطرق للتحقق من المستخدم، التي تضمنت المطالبات والرسائل الصوتية أو النصية والرموز الاحتياطية وتطبيق المصادقة.

ويحول أحدث جهد متصفح جوجل كروم لنظام التشغيل أندرويد إلى مفتاح أمان لتسجيل الدخول إلى حساب الشركة.

وبعد إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، يمكن للمستخدمين الذين فعلوا المصادقة الثنائية عبر حساب جوجل تأكيد محاولة تسجيل الدخول بعدة طرق.

وهناك النقر على خيار نعم في إشعار تنبيه جوجل الذي يظهر عبر كل من أندرويد و iOS (مطلوب تطبيق جوجل أو جيميل)، أو الضغط مطولاً على زر مستوى الصوت إذا كان لديك إعداد مفتاح أمان الهاتف.

ويعد هذا النهج أكثر صرامة من التنبيه ويحاكي بشكل أفضل مفتاح أمان USB-C/A حيث يتم استخدام البلوتوث للتواصل بين الهاتف وسطح المكتب لتأكيد القرب.

ومع ذلك، تتطلب مفاتيح أمان الهاتف من المستخدمين إعدادها يدويًا قبل استخدامها، وبالتالي تشكل حاجزًا أمام الاعتماد.

وتستخدم عملاقة البحث الآن متصفحها للويب لنظام التشغيل أندرويد بصفته طريقة أخرى لمفتاح أمان المصادقة الثنائية.

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جوجل تحول متصفحها إلى مفتاح أمان

عند إدخال بياناتك عبر جهاز حاسب محمول، تحصل على تنبيه “هل تحاول تسجيل الدخول؟” الذي يفتح صفحة بوضع ملء الشاشة مع “نعم” و “لا، لست أنا” في الجزء السفلي.

وتظهر عبارة يحاول شخص ما تسجيل الدخول إلى حسابك من جهاز قريب. ويعتبر الجزء المهم من هذه الرسالة هو جهاز قريب، وبالتالي تمييزه عن إشعار الشركة البسيط.

وبعد التأكيد، يتم نقلك إلى صفحة الاتصال بجهازك مع تدوير الرسوم المتحركة، التي تشبه عملية مفتاح أمان الهاتف.

وإذا فتحت قائمة الأخيرة المهام المتعددة، فإنك تلاحظ كيف أن هذه الشاشة من المتصفح، وليست من خدمات جوجل بلاي. ومع ذلك، لا يزال نظام تحديد المواقع العالمي GPS مسؤولاً عن إظهار واجهة مستخدم نعم/لا السابقة.

وتظهر هذه الميزة في الإصدار التجريبي من النسخة 93 من متصفح الشركة لنظام أندرويد والنسخة 92 لنظام macOS. ولم يتم نشرها بعد على نطاق واسع.

وتستخدم الشركة caBLE (تقنية البلوتوث المنخفضة الطاقة بمساعدة السحابة) كما هو مذكور في المتصفح. وتتضمن المتطلبات تسجيل الدخول إلى نفس الحساب وتمكين مزامنة Chrome.

يذكر أن المصادقة الثنائية تضيف طبقة أخرى من الأمان تتجاوز مجرد إدخال كلمة المرور. ويمكن أن تحمي حسابك في حالة وصول شخص آخر إلى كلمة مرورك عن طريق طلب خطوة إضافية للتحقق من الشخص الذي يحاول تسجيل الدخول.

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