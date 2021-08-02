استخدمت جوجل أسلوب Material بشكل كبير في واجهة أندرويد 12، حيث أصبحت الواجهة الرسمية للنظام مع التطبيقات الجديدة.

وتدعى واجهة أندرويد 12 الجديدة Material You، مما يوحي بأن الشركة توفر اختيارات تخصيص جديدة ومتنوعة للنظام.

لذلك يمكنك تغيير ألوان واجهة النظام بالكامل داخل التطبيقات عبر إعدادات النظام الخاصة، أو يمكنك ترك النظام يختار اللون المناسب من ألوان الخلفية التي تستخدمها.

ولكن تختار جوجل مجموعة من الألوان المناسبة للخلفية التي تستخدمها حتى تخرج واجهة أندرويد 12 بأفضل شكل ممكن.

خطوات تغيير لون واجهة أندرويد 12

يجب أن يستخدم هاتفك نظام أندرويد 12 حتى إن كان في الطور التجريبي، وتتاح هذه الاختيارات لجميع الأجهزة التي تأتي بنظام أندرويد 12.

اقرأ أيضًا: 4 من أبرز هواتف أندرويد البديلة لسلسلة هواتف آيفون 12

توجه في البداية إلى قائمة الإعدادات ثم قائمة إعدادات الخلفية والأسلوب.

وتجد داخل هذه الإعدادات زرًا يدعى الألوان الأساسية، ويمكنك الضغط عليه إن لم تعجبك الألوان التي اختارها النظام.

وبعد ذلك تظهر لك قائمة اختيار الألوان المختلفة، وتستطيع تجربة الألوان التي ترغب بها عبر هذه القائمة قبل تطبيقها على كامل النظام.

وتستطيع العودة إلى الألوان المتناسبة مع الخلفية عبر الضغط على زر ألوان الخلفية الموجود إلى جانب الألوان الأساسية.

اقرأ أيضًا:3 ميزات مفيدة في هواتف أندرويد لا توجد في هواتف iPhone 12

مميزات إضافية في النظام

يأتي نظام أندرويد 12 بمجموعة جديدة من المميزات التي تقدمها جوجل لأول مرة، وتجعل هذه المميزات تجربة استخدام النظام أفضل.

اقرأ أيضًا:النظرة الأولى على نظام أندرويد 12 من جوجل

وتأتي أحد المميزات الجديدة في أندرويد 12 لتسمح لك بتجربة الألعاب قبل تحميلها وتثبيتها على هاتفك، وذلك عبر خاصية تدعى Play As You Download.

اقرأ أيضًا:كل ما تريد معرفته عن نظام التشغيل أندرويد 12 القادم

حيث تعمل هذه الخاصية بشكل يشبه بلاي ستيشن 4، حيث تستطيع تجربة اللعبة أثناء تحميل الملفات الخاصة بها.

كما قررت جوجل التخلي عن تنسيق APK المشهور الذي استخدمته لسنوات طويلة منذ ظهور الأندرويد لصالح تنسيق AAB.

اقرأ أيضًا:10 من أهم الميزات الجديدة في نظام أندرويد 12

ويتيح تنسيق AAB مجموعة من المميزات الجديدة في التعامل مع التطبيقات على الهاتف، ولكن لتتمكن من تشغيل التنسيق الجديد يجب أن تمتلك خدمات جوجل على هاتفك.

وقد طورت جوجل هذا التنسيق الجديد بنفسها لتحكم سيطرتها على متاجر الأندرويد، وحتى تجبر المستخدم على تحميل التطبيقات من جوجل بلاي.

اقرأ أيضًا: كل ما تريد معرفته عن صيغة AAB الجديدة لتطبيقات أندرويد