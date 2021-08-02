تسريب جديد يوضح سعر Galaxy Z Fold 3

استنادًا إلى التسريبات الصادرة حتى الآن، يبدو هاتف Galaxy Z Fold 3 وكأنه ذروة أحلام جهاز شركة سامسونج القابل للطي.

وبالإضافة إلى المواصفات المتطورة وفقًا لمعايير الهواتف الذكية العادية، فمن المتوقع أن يعرض الهاتف القابل للطي أحدث وأكبر تقنيات الهاتف المحمول من سامسونج.

ومن المتوقع بطبيعة الحال أن يكلف هذا الهاتف أكثر من سابقيه. ولكن المعلومات الداخلية كانت تمنح الأمل في أن تجد سامسونج طريقة لمنحه سعرًا معقولاً.

ومع ذلك، فإن تسريبًا جديدًا يكشف عن سعر هاتف Galaxy Z Fold 3 في أوروبا، الذي قد يمثل صدمة لمنتظري الهاتف.

ومن بين أشياء أخرى، فمن المتوقع أن يكون لدى الهاتف القابل للطي ثلاث ابتكارات على الأقل لم يسبق لها مثيل في هاتف قابل للطي.

ويوجد في الجزء العلوي من تلك القائمة قلم S Pen المخصص الذي تحدثت عنه الشركة. ومن المتوقع أيضًا أن يحصل الهاتف على تصنيف رسمي لمقاومة الماء، وهو الأول من نوعه بالنسبة للأجهزة القابلة للطي.

ولا يزال هناك بعض الشك في أن الهاتف القابل للطي قد يحمل أيضًا أول كاميرا أسفل الشاشة من سامسونج.

وفي وقت مبكر من دورة التسرب للهواتف القابلة للطي، ثبت أن كلاً من Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3 يكلفان أقل بكثير من نماذج العام الماضي، بنسبة 20 في المئة أقل.

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سعر Galaxy Z Fold 3

مع ذلك، حصل أحد المسربين على بعض الأسعار من بائع تجزئة أوروبي يشير إلى خلاف ذلك.

ويزعم أن نموذج Galaxy Z Fold 3 بسعة 256 جيجابايت يكلف 2009 يورو (2390 دولار). بينما يكلف نموذج 512 جيجابايت 2099 يورو (2490 دولار).

وهذه الأسعار أعلى من أسعار Galaxy Z Fold 2، بغض النظر عن تحويل العملة. ومن ناحية أخرى، يتماشى تسعير بائع التجزئة لجهاز Galaxy Z Flip 3 مع التوقعات التي حددتها الشائعات السابقة.

ويبلغ سعر نموذج 128 جيجابايت 1029 يورو (1220 دولار). في حين يبلغ سعر نموذج 256 جيجابايت 1109 يورو (1320 دولار).

وبالطبع فإن أسعار بائع تجزئة واحد لا تجعل هذه الأرقام صحيحة. وفي الوقت نفسه، فإن الشائعات والنصائح حول الأرقام المنخفضة لـ Galaxy Z Fold 3 غير رسمية بنفس القدر، حتى لو تم تأكيدها مرارًا وتكرارًا.

ومن المأمول أن تكون العملاقة الكورية الجنوبية قد توصلت إلى مخطط تسعير مقبول للهاتف القابل للطي، وإلا فإنه لن يحقق أي نجاح يذكر لأن عددًا أقل من الناس يكونون قادرين على تحمل سعره.

يذكر أن شركة سامسونج تخطط للكشف عن هذه الهواتف الذكية القابلة للطي في مؤتمرها الرئيسي المقبل.

ويعرف المؤتمر باسم Galaxy Unpacked ويتم عقده مرتين في كل عام. المرة الأولى في شهر فبراير مع الإعلان عن Galaxy S الجديد، والمرة الثانية في شهر أغسطس.

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