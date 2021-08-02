تعمل شركة ايكيا على توسيع تشكيلة الأجهزة المنزلية الذكية من خلال جهاز جديد لتنقية الهواء يطلق عليه Starkvind. وتأتي الأداة في نسختين، وهي عبارة عن مزيج من التكنولوجيا والتصميم.

وهناك العديد من الأسباب لشراء جهاز لتنقية الهواء مثل تنفس هواء أنظف أو مكافحة الحساسية.

ويمكن أن تتراوح الأسعار في هذه الفئة من 80 دولار إلى 800 دولار للإضافات بما في ذلك عناصر التحكم القائمة على التطبيق والتوافق مع المساعدين الأذكياء والوصول إلى المزيد من البيانات والتخصيص.

وكجزء من أولى خطواتها في مجال الأجهزة الذكية لتنقية الهواء، تتطلع ايكيا لاقتحام السوق من خلال التمسك بسماتها المميزة، القدرة على تحمل التكاليف والبساطة.

وتطرح الشركة السويدية العملاقة جهاز تنقية الهواء Starkvind بنموذجين، الأول بشكل مستقل على الأرض والثاني بشكل طاولة جانبية. وذلك بتكلفة 129 دولار و 189 دولار على التوالي.

وبالرغم من ذلك، تحتاج إلى الدفع مقابل محور منفصل للمنزل الذكي بقيمة 35 دولار للوصول إلى عناصر التحكم المستندة إلى التطبيق.

ولن تحصل ضمن هذا النطاق السعري على المميزات المتوفرة في النماذج الذكية والعادية الراقية من Mila و Dyson. ويتطابق جهازا تنقية الهواء من ايكيا من الداخل، إذ يحتويان على نظام ثلاثي الفلاتر مصمم لالتقاط الجزيئات الأكبر مثل الشعر والغبار.

ويمكن للجهاز تنقية 99.5 في المئة من الجسيمات الصغيرة المحمولة في الهواء التي يقل قياسها عن 2.5 ميكرومتر (أو 400 جزء من المليمتر) والغبار وحبوب اللقاح والملوثات مثل الفورمالديهايد وحتى الروائح الكريهة.

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ايكيا تطلق أول أجهزتها الذكية لتنقية الهواء

يحتوي Starkvind أيضًا على خمس سرعات مختلفة للمروحة يمكن استخدامها بمفردها أو التحكم فيها وجدولتها من تطبيق IKEA Home جنبًا إلى جنب مع مركز المنزل الذكي TRÅDFRI.

ويعد TRÅDFRI بمثابة جهاز على شكل قرص يعمل كجسر بين منتجات ايكيا الذكية (مثل الستائر والمصابيح ومكبرات الصوت) وهاتفك.

ويعتمد الوضع التلقائي على مستشعر مدمج لضبط سرعة المروحة تلقائيًا بناءً على كمية الجزيئات الأصغر في الهواء. ويمكنك التحقق من القراءات بنفسك في التطبيق.

وقالت الشركة: لا يتعلق المنزل الذكي بالأدوات بالنسبة إلى ايكيا. بل يتعلق الأمر بجعل الحياة والمنزل أفضل من خلال الجمع بين معرفتنا بتأثيث المنزل المتين والحلول الرقمية والتكنولوجيا.

وأضافت: الهواء الداخلي النظيف عامل مهم للصحة. نحن نعلم أنه لا يوجد حل واحد لحل تلوث الهواء الداخلي. نحن نعمل على المدى الطويل من أجل التغيير الإيجابي لتمكين الناس من تنقية الهواء في منازلهم.

ويتوفر جهاز Starkvind المستقل على الأرض باللونين الأسود والأبيض، بينما تأتي الطاولة الجانبية بلون داكن أو فاتح. ويصل كلاهما إلى متاجر ايكيا وعبر الإنترنت في شهر أكتوبر.

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