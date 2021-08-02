آبل ملتزمة بالجدول الزمني للانتقال إلى معالجاتها

عندما أعلنت شركة آبل لأول مرة عن خططها للانتقال من معالجات إنتل إلى معالجاتها في WWDC 2020، قالت إن الأمر يستغرق نحو عامين لإكمال الانتقال بالكامل.

ويعرض تقرير جديد من وكالة بلومبرج تفاصيل خارطة طريق Apple Silicon وما يمكن توقعه خلال الـ 12 شهرًا القادمة.

وفي الإصدار الأحدث من رسالته الإخبارية Power On، أوضح الصحفي مارك جورمان من وكالة بلومبرج أنه يعتقد أن خطط آبل لإكمال الانتقال إلى Apple Silicon لمدة عامين تظل في الوقت المحدد.

وفي حين أن الوقت قد يكون ضيقًا إلى حد ما، يبدو أيضًا أن الشركة تستعد لإكمال بعض عمليات الإطلاق الأكثر تعقيدًا وذات الأداء الأعلى في نهاية الفترة.

ومن المتوقع أن تشتمل عمليات إطلاق أجهزة ماك في عام 2022 على MacBook Air محدث و ماك برو جديد.

ووصلت شريحة M1 حتى الآن إلى أجهزة ماك بوك برو وماك ميني و MacBook Air و iMac بقياس 24 إنشًا.

وكما يوضح جورمان، ظهرت أول أجهزة ماك بمعالج M1 في شهر نوفمبر من عام 2020، مما يمنح الشركة حتى شهر نوفمبر 2022 لإكمال الانتقال.

وبالنظر إلى المستقبل، يقول جورمان إن أجهزة ماك بوك برو الجديدة المزودة بمعالجات M1X لا تزال في طريقها للإصدار في الأشهر المقبلة. وربما تتزامن مع إعلانات الخريف النموذجية للشركة. بينما يأتي جهاز ماك ميني الجديد المتطور بعد ذلك بوقت قصير.

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آبل ملتزمة بجدولها الزمني

يتوقع جورمان في عام 2022 أن ينتقل iMac بالكامل بحلول نهاية العام المقبل. وأن يأتي ماك برو أصغر حجمًا ومجددًا مع Apple Silicon في وقت لاحق من العام المقبل أيضًا.

وتخطط الشركة أيضًا لإعادة تصميم MacBook Air في وقت ما في عام 2022. الذي يقول جورمان إنه يشمل دعم MagSafe أيضًا.

ويؤكد الصحفي من جديد أيضًا أن آبل لا تزال تخطط لتحديث واحد أخير لجهاز ماك برو الحالي العامل بمعالج إنتل. الذي اقترحت الشائعات الأخيرة أنه يمكن تشغيله بواسطة وحدات المعالجة المركزية Ice Lake Xeon W-3300.

ومن المتوقع أن يتميز جهاز ماك برو الذي يعمل بمعالج Apple Silicon بحجم أصغر، نحو نصف حجم ماك برو الحالي. ولكن مع لغة تصميم مماثلة.

علاوة على ذلك ذكرت وكالة بلومبرج سابقًا أن شركة آبل تطور رقاقات ذات 20 نواة و 40 نواة. وذلك من أجل استخدامها في أجهزة ماك برو الأصغر.

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