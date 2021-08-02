آبل أصبحت الشركة الأكثر ربحية في العالم

أظهرت التصنيفات الجديدة في قائمة Fortune Global 500 أن شركة آبل هي الآن الشركة الأكثر ربحية في القائمة. ويأتي ذلك بعد أن كانت تحتل المركز الثالث العام في الماضي.

كما أصبحت الشركة تحتل الآن المركز السادس من حيث الإيرادات، وذلك مقارنة بالمركز الثاني عشر في العام الماضي.

وحققت الشركة في السنة المالية 2020 أرباحًا صافية قدرها 57 مليار دولار، مما يجعلها الشركة الأكثر ربحية في العالم وفقًا لقائمة Fortune Global 500.

بالإضافة إلى ذلك أنهت قفزة آبل إلى المركز الأول فترة حكم شركة أرامكو السعودية. التي استمرت عامين باعتبارها الشركة الأكثر ربحية.

وبلغت أرباحها 57 مليار دولار في السنة المالية 2021 مرتفعة من 55 مليار دولار في العام السابق.

وكتبت Fortune Global 500 أن الوباء تسبب في ظهور تحديات وفرص جديدة لشركة آبل. وبالرغم من مخاوف مكافحة الاحتكار التي تلوح في الأفق، حققت الشركة رقماً قياسياً جديداً في الإيرادات بلغ 275 مليار دولار.

وخلق الوباء تحديات وفرصًا للشركة. واضطر الرئيس التنفيذي تيم كوك لإغلاق المتاجر وإرسال مهندسين إلى المنزل. ولكن مع عمل عملاء آبل في جميع أنحاء العالم والتعلم من المنزل، ارتفعت مبيعات أجهزة آيباد وماك إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وسجلت عائدات السنة المالية رقماً قياسياً بلغ 275 مليار دولار. وساعد ذلك سعر سهم الشركة على الارتفاع. واكتسب 80.7 في المئة في عام 2020.

آبل الشركة الأكثر ربحية في العالم

مع انتهاء عام 2020، وجه المنظمون أنظارهم نحو آبل لاحتمال إساءة استخدام سلطتها على متجر تطبيقات iOS.

وخلص تقرير اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار في مجلس النواب في شهر أكتوبر إلى أن الشركة تمارس قوة احتكارية في متجرها للتطبيقات للإضرار بالمنافسة وزيادة الأسعار للمستهلكين.

وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تؤدي الشهادة في دعوى قضائية ضد الاحتكار رفعتها الشركة المطورة للعبة فورتنايت Epic Games إلى زيادة الضغط على المشرعين للحد من قوة آبل.

وفيما يلي تفصيل لأفضل 10 شركات في قائمة Fortune Global 500 من حيث الإيرادات.

علاوة على ذلك يمثل هذا العام الثامن على التوالي الذي تصدرت فيه Walmart القائمة من حيث الإيرادات:

Walmart (الولايات المتحدة).

State Grid (الصين)

أمازون (الولايات المتحدة)

China National Petroleum (الصين)

Sinopec (الصين)

آبل (الولايات المتحدة)

CVS Health (الولايات المتحدة)

UnitedHealth Group (الولايات المتحدة)

تويوتا (اليابان)

فولكس فاجن (ألمانيا)

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