مكالمات الفيديو الجماعية في تيليجرام تضم 1000 مشاهد

أعلنت منصة تيليجرام عن أحدث الميزات والتحسينات الجديدة التي تشق طريقها إلى تطبيق المراسلة الشهير مثل تسجيل رسائل الفيديو بجودة أعلى ومشاهدة مقاطع الفيديو العادية بسرعة.

وأضافت الشركة أيضًا مشاركة الشاشة مع الصوت إلى جميع مكالمات الفيديو، بما في ذلك المكالمات بين شخصين.

وتركز المنصة عبر هذا التحديث على الفيديو. وبعد إطلاق مكالمات الفيديو الجماعية في الشهر الماضي، أصبحت هذه المكالمات تضم الآن ما يصل إلى 1000 مشاهد.

ولا يزال الحد الأقصى لعدد الأشخاص القادرين على المشاركة والبث ضمن مكالمة الفيديو هو 30. ولكن يمكنك الحصول على جمهور كبير الآن لأي شيء مثل المحاضرات عبر الإنترنت، وفقًا للشركة.

وتعد رسائل الفيديو طريقة سريعة لتسجيل الوصول أو مشاركة ما يحيط بك دون إضافة فيديو آخر إلى معرض الصور. وتظهر رسائل الفيديو الآن بدقة أعلى. ويمكنك النقر فوق رسالة فيديو لتوسيعها والحصول على عرض أكبر للمقطع.

يؤدي النقر فوق رسالة فيديو موسعة إلى إيقافها مؤقتًا ويمنحك الفرصة للتقديم السريع أو الترجيع للرسالة في حالة فقد إحدى الكلمات.

وعند تسجيل رسائل الفيديو، تقول تيليجرام إن تشغيل الصوت من جهازك يستمر أثناء التسجيل حتى تتمكن الآن من الغناء مع أغانيك المفضلة أو الرد دون إيقاف البودكاست مؤقتًا.

بالإضافة إلى ذلك يتيح لك التسجيل بالكاميرا الخلفية الضغط للتكبير والتقاط الأشياء عن بعد أو إضافة تأثير.

ولتشغيل مقاطع فيديو المحاضرات بحركة بطيئة، يدعم مشغل الوسائط الآن سرعات تشغيل 0.5x و 1.5x و 2x.

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المكالمات الجماعية في تيليجرام تضم 1000 مشاهد

منذ عام 2019، يتيح وضع طابع زمني في التسميات التوضيحية أو الردود على مقاطع الفيديو وروابط يوتيوب للمستخدمين الانتقال إلى تلك الثانية بالضبط. ويمكنك الآن الضغط مع الاستمرار على طابع زمني في رسالة لنسخ الرابط ومشاركة اللحظة مع محادثة أخرى.

وتشمل الإضافات الأخرى مشاركة الشاشة لمكالمات الفيديو بين شخصين (بصوت من جهاز أي شخص يبث). وعند تشغيل الفيديو أثناء أي مكالمة، يمكنك التمرير السريع لاختيار كاميرا أو مشاركة شاشتك بدلاً من ذلك. كما يمكنك استخدام معاينة الفيديو للتأكد من كل شيء قبل البث المباشر.

ويمكن ضبط الرسائل في أي محادثة لكي تحذف نفسها بعد شهر واحد. وذلك بعد أن كان الخيار الأطول سابقًا أسبوعًا.

ويسمح لك محرر الوسائط بتوضيح الصور ومقاطع الفيديو بالرسومات والنصوص والملصقات. وذلك من أجل إضافة تفاصيل دقيقة بسهولة أكبر. ويتناقص عرض الفرشاة الآن كلما قمت بالتكبير، مما يمنحك دقة إضافية.

وقد عززت تيليجرام أيضًا تجربة المستخدم مع الرسوم المتحركة لشاشة رمز المرور وعند إرسال رسائل عبر أندرويد. وحصل مستخدمو iOS على هذه الرسوم المتحركة للرسائل في تحديث سابق.

ويحتوي تطبيق أجهزة الحاسب الآن على محرر صور لاقتصاص الصور أو تدويرها أو قلبها وإضافة رسومات أو ملصقات فريدة من نوعها. ويمكن إرسال الإصدارات التي تم تحريرها كملفات غير مضغوطة عن طريق إلغاء تحديد مربع ضغط الصور.

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