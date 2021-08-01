مؤسس ون بلس ينافس آبل عبر سماعات بقيمة 99 دولار

يتحدى المؤسس المشارك لشركة ون بلس OnePlus الصينية لتصنيع الهواتف الذكية شركة آبل ببديل أرخص لسماعات الأذن اللاسلكية الشهيرة لعملاقة التكنولوجيا.

وساعد كارل باي Carl Pei في إنشاء ون بلس مع زميله السابق بيت لاو Pete Lau في عام 2013.

وقد اجتذبت الشركة الصينية المتابعين من خلال صنع هواتف أندرويد رخيصة بمواصفات جذابة.

وغادر كارل باي الشركة في شهر أكتوبر. ولكنه عاد بمشروع أجهزة جديد يسمى Nothing. الذي يهدف إلى تطوير سلسلة من الأجهزة الذكية المتصلة من خلال تطبيق.

وطرحت الشركة الناشئة التي تتخذ من لندن مقراً لها أول منتج لها، وهو سماعات الأذن اللاسلكية المسماة Ear 1.

وتأتي سماعات الرأس اللاسلكية مع ميزة الإلغاء النشط للضوضاء، على غرار AirPods Pro. ولكن بسعر 99 دولار، مما يجعلها أرخص بكثير من سماعات الأذن من آبل التي تكلف 249 دولار.

وقال باي: رأينا أن السوق اللاسلكي كان ينمو بسرعة كبيرة هذا العام. وشعرت وكأنه مكان يمكننا من خلاله إحداث فرق.

ووفقًا لشركة أبحاث السوق Counterpoint Research، وصلت مبيعات سماعات الأذن اللاسلكية إلى 233 مليون وحدة في عام 2020. ومن المتوقع أن تتجاوز 300 مليون وحدة هذا العام.

ويواجه مشروع مؤسس شركة ون بلس منافسة شديدة. إذ استحوذت آبل في العام الماضي على ما يقرب من ثلث السوق، في حين كانت شاومي وسامسونج ثاني وثالث أكبر لاعبين من حيث الحصة السوقية.

ولكن باي يعتقد أن معظم التكنولوجيا الاستهلاكية اليوم تبدو متشابهة، وقال: هناك نقص عام في الاهتمام بالتكنولوجيا الاستهلاكية. وإذا نظرت إلى المنتجات، فإنها تصبح أيضًا أكثر تكرارية وأقل متعة.

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طموح مؤسس ون بلس

تأمل شركة Nothing في أن تساعد بعض التغييرات في تصميم Ear 1 في التفريق بين المنافسين.

على سبيل المثال، تظهر سماعات Nothing للمستخدمين المغناطيسات التي تتصل بالحافظة، التي عادة ما تكون مخفية في معظم سماعات الرأس اللاسلكية.

كما أن حافظة Ear 1 شفافة أيضًا، وتتضمن فجوة بين السماعتين لتسهيل الإمساك بها.

وهناك خيار آخر تصميمي غير عادي مع Ear 1 هو عدم وجود الأحرف L و R لإظهار أي سماعة أذن لليسار وأيها لليمين.

وبدلاً من ذلك، تحتوي سماعة الأذن اليمنى على نقطة حمراء بينما تحتوي السماعة اليسرى على نقطة بيضاء.

ووفقًا لباي، فإن اللون الأحمر يترجم إلى اليمين للعديد من محبي الصوت. ومع كبلات الصوت RCA، على سبيل المثال، يمثل اللون الأحمر عادةً قناة الصوت اليمين.

وبصرف النظر عن مزايا التصميم، تقول الشركة إن Ear 1 يمكنها تشغيل الموسيقى لمدة تصل إلى 5.7 ساعات من وقت الاستماع بشحنة واحدة وحتى 34 ساعة مع الحافظة – أطول من AirPods Pro.

وتأتي السماعات مع ثلاث ميكروفونات مختلفة، اثنان منها يجمعان الضوضاء المحيطة بينما يركز الثالث على الصوت.

وترتبط السماعات بتطبيق يتضمن أربع إعدادات مختلفة للمعادل وثلاث أوضاع لإلغاء الضوضاء.

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التوفر

تبدأ المبيعات المفتوحة في 17 أغسطس. وجرى بيع 100 نسخة محفورة محدودة الإصدار من Ear 1 بالمزاد العلني في سوق StockX.

وتذكر الطبيعة الحصرية لظهور Ear 1 بإطلاق هواتف ون بلس القديمة، التي كانت في الغالب بدعوات فقط.

وجمعت Nothing أكثر من 20 مليون دولار حتى الآن من مستثمرين بما في ذلك جوجل ومخترع جهاز آيبود. وتهدف الشركة إلى جمع الأموال مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام أو أوائل عام 2022.

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