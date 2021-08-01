كيف أصبحت Games Workshop أكثر ربحية من جوجل

بدأ مشروع Game Workshop في شقة صغيرة في غرب لندن. وذلك من قبل ثلاث أصدقاء يعملون في بيع ألعاب الطاولة. في الوقت الحالي أصبح المشروع ذو قيمة أكبر من علامة تجارية مثل Marks & Spencer البريطانية. وأكثر ربحية من جوجل.

وتقدم الشركة حاليًا لعبة Warhammer كلعبة أساسية وأحد أهم منتجاتها. وهي لعبة تعتمد على تبادل الأدوار. ونظرًا لارتفاع المبيعات في فترة الحجر الصحي، أعلنت الشركة عن صرف 5,000 يورو كعلاوة لجميع موظفيها. وقد حدث ذلك بعدما تعرضت لانتقادات كبيرة تخص الدفع المنخفض للموظفين.

ويدير شركة Games Workshop المحاسب السابق Kevin Rountree والذي لا يظهر في الإعلام إلا نادرًا. ولعبة Warhammer من ناحية أخرى تمتلك قائمة من المعجبين المشاهير. منهم المطرب إد شيران، الممثل هينري كافيل صاحب دور سوبر مان، وممثل سلسلة أفلام فاست الشهير فين ديزل.

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نجاح شركة Games Workshop ولعبة Warhammer

تأسست الشركة منذ أكثر من أربع عقود، وهو ما حدث على يد كلًا من John Peake, Ian Livingstone وSteve Jackson. وحينها كانت الشركة تبيع ألعاب طاولة مصنوعة من الخشب.

وقد بدأت الشركة في تحقيق نجاح لافت للانظار عندما أصبحت الموزع الرسمي لألعاب Dungeons & Dragons في المملكة المتحدة، موطنها.

وافتتح الفرع الأول لـGames Workshop في مدينة هامرسميث في عام 1978، وبدأ تطوير لعبة Warhammer للمرة الأولى في عام 1983. وفي الوقت الحالي تحولت Warhammer لعلامة تجارية متكاملة تم اقتباس منها ألعاب فيديو، كتب، رسوم مصورة، ويتم التخطيط لمسلسل تلفزيوني مشتق منها.

وتمتلك الشركة في الوقت الحالي 523 متجر موزعين حول العالم، وتقوم الشركة حتى الآن ببيع نماذج لألعاب بلاستيكية مصغرة مشتقة من عالم Warhammer، وقد يزيد سعرها عن 100 يورو أوروبي، إلا أنها جذابة جدًا لشريحة كبيرة من المستخدمين.

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ربحية الشركة ومبيعاتها

ويظهر لنا أن الشركة لديها شريحة ضخمة من المعجبين والمتابعين الأوفياء حول العالم، خصوصًا مع الأخذ في الاعتبار أن لعبتهم وورهامر قديمة جدًا وهو ما يساعدها على الاحتفاظ بخليط من المتابعين المختلفين في العمر.

وقد حققت الشركة في العام السابق مبيعات تقدر بمبلغ 361 مليون يورو أوروبي، مع ربح تشغيلي وصل إلى 43%، وهو أكبر من ذاك الخاص بجوجل والذي يقدر بنسبة 25%. أكبر من حيث النسبة وليس من حيث المبلغ.

ويتميز نموذج العمل الخاص بشركة Games Workshop من أكثر من ناحية. منها أن الشركة تطور وتصنع منتجاتها بنفسها، وهو ما يقلل اعتمادها على الأطراف الخارجية أو الدفع لهم.

وقد قاد أحد المؤلفين البارزين بوصف اللعبة بأنها تشكل ميتافيرس كامل، أي عالم افتراضي يمكن للاعبين الانغماس فيه فعلًا، وهو وصف مجازي بالطبع.

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ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق ألعاب الطاولة، والذي تعد لعبة Warhammer جزءًا منه، إلى قيمة إجمالية تقدر بمبلغ 12 مليار دولار أمريكي، وذلك في عام 2023، وسيكون للعبة نصيب كبير منه بدون شك.