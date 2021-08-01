يبدو أن مرتكبي اختراق SolarWinds استهدفوا أجزاءً رئيسية من النظام القانوني الأمريكي.

ووفقًا لوكالة أسوشييتد برس، قالت وزارة العدل الأمريكية إن المتسللين الروس الذين يقفون وراء حملة القرصنة الإلكترونية الضخمة ضد شركة SolarWinds قد اخترقوا حسابات البريد الإلكتروني لبعض مكاتب المدعين العامين الفيدراليين البارزة في جميع أنحاء البلاد العام الماضي.

وأوضحت الوزارة أن 80 في المئة من حسابات البريد الإلكتروني لشركة مايكروسوفت التي يستخدمها الموظفون في مكاتب المدعين العامين الأربعة في الولايات المتحدة في نيويورك قد تم اختراقها.

وأضافت أنه تعرض حساب بريد إلكتروني لموظف واحد على الأقل ضمن 27 مكتب مدعي عام أمريكي للاختراق خلال حملة القرصنة.

وتعتقد الوزارة أن الحسابات تعرضت للاختراق في الفترة من 7 مايو إلى 27 ديسمبر 2020. ومثل هذا الإطار الزمني جدير بالملاحظة لأن حملة SolarWinds تم اكتشافها لأول مرة في منتصف شهر ديسمبر.

وأعلنت إدارة بايدن في شهر أبريل فرض عقوبات، بما في ذلك طرد الدبلوماسيين الروس، ردًا على اختراق SolarWinds والتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020. ونفت روسيا ارتكاب أي مخالفات.

وتحتوي رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمكتب في كثير من الأحيان على جميع أنواع المعلومات الحساسة، بما في ذلك مناقشات إستراتيجية القضية وأسماء المخبرين السريين.

وأكد المكتب الإداري للمحاكم الأمريكية في شهر يناير أنه تم اختراقه أيضًا، مما أعطى متسللي SolarWinds نقطة دخول أخرى لسرقة معلومات سرية مثل الأسرار التجارية وأهداف التجسس وتقارير المبلغين عن المخالفات وأوامر الاعتقال.

وتشمل قائمة المكاتب المتأثرة عدة مكاتب كبيرة وعالية المستوى. مثل تلك الموجودة في لوس أنجلوس وميامي وواشنطن والمنطقة الشرقية من فيرجينيا.

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قراصنة SolarWinds استهدفوا المدعين الفيدراليين

تتعامل المقاطعات الجنوبية والشرقية في نيويورك مع بعض أبرز المدعين العامين في البلاد. وذلك لأن نيويورك هي المركز المالي للعالم.

وقالت الوزارة إنه تم إخطار جميع الضحايا وأنها تعمل على التخفيف من مخاطر التشغيل والأمن والخصوصية الناجمة عن الاختراق.

وأوضحت وزارة العدل في شهر يناير أنه ليس لديها ما يشير إلى تأثر أي أنظمة سرية. ولكن لم تقدم تفاصيل إضافية حول نوع المعلومات التي تم أخذها والتأثير الذي قد يحدثه هذا الاختراق في القضايا الجارية.

وأعرب أعضاء الكونجرس عن إحباطهم من إدارة بايدن لعدم مشاركة المزيد من المعلومات حول تأثير حملة SolarWinds.

وتمكن قراصنة SolarWinds من الوصول إلى حسابات بريد وزير الأمن الداخلي بالوكالة آنذاك. وأعضاء من موظفي الأمن السيبراني بالوزارة.

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