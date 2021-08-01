في حال كنت تحتفظ بجهاز أندرويد قديم يعمل بإصدار 2.3.7 المسمى خبز الزنجبيل Gingerbread أو أقدم، فلن تتمكن من استخدام حساب شركة جوجل لتسجيل الدخول إلى تطبيقات مثل جيميل أو يوتيوب عبره مع نهاية شهر سبتمبر.

ووفقًا لمشاركة منتدى من جوجل، تتوقف وظائف الأجهزة المتأثرة في 27 سبتمبر. وذلك بالرغم من أنك إذا كنت بحاجة إلى ذلك، فلا يزال بإمكانك الوصول إلى هذه الخدمات عبر الأجهزة القديمة من خلال متصفح الويب المدمج.

وبالنظر إلى أن كلا من إصدار أندرويد 3 Honeycomb – الذي يركز على الأجهزة اللوحية – و أندرويد 4 Ice Cream Sandwich قد ظهرا لأول مرة في عام 2011، فإن الحديث هنا يتعلق بنسبة صغيرة جدًا من الأجهزة. ولا داعي للقلق بالنسبة للغالبية العظمى من المستخدمين.

وتوضح المشاركة: إذا سجلت الدخول إلى جهازك بعد 27 سبتمبر، فقد تحصل على أخطاء في اسم المستخدم أو كلمة المرور عند محاولة استخدام منتجات وخدمات جوجل مثل جيميل ويوتيوب والخرائط، مع تشجيع المستخدمين على ترقية برامجهم إذا كان بإمكانهم ذلك.

ويتعلق جزء رئيسي من هذا التعديل بالأمان، إذ تميل البرامج الأحدث إلى أن تكون أكثر أمانًا من البرامج القديمة، خاصة عبر نطاق زمني مدته 10 سنوات. ولا يريد أحد أن يتعرض حساب جوجل الخاص به للاختراق بسبب ثغرة أمنية قديمة.

وتفقد الأجهزة التي لا تزال تعمل بنظام التشغيل أندرويد 2.3.7 أيضًا المميزات والابتكارات الجديدة. التي أضافتها جوجل إلى نظام تشغيل الهاتف المحمول الخاص بها على مدار عقد من الزمان.

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أجهزة أندرويد القديمة تفقد مميزات حساب جوجل

لطالما تم التخلي عن هذه الإصدارات القديمة من أندرويد من حيث تصحيحات الأمان والتحديثات لخدمات جوجل بلاي. التي تتعامل مع الكثير من مهام الخلفية لهذه التحديثات.

وينتهي دعم خدمات جوجل بلاي لنظام التشغيل أندرويد 4.1 المسمى جيلي بين Jelly Bean الشهر المقبل.

وتؤثر الأخبار بشكل مباشر في جزء صغير من المستخدمين فقط. ولكن تمثل تذكير بمدى أهمية قيام جوجل وعمالقة التكنولوجيا الآخرين بتعيين مدة زمنية لإيقاف البرامج والأجهزة القديمة مع إطلاق الإصدارات والأجهزة الأحدث.

ولا تمتلك الأجهزة القديمة القدرة على تشغيل أحدث البرامج. وهذا يعني وجود ثغرات أمنية ومتاعب كبيرة للمطورين وتجارب مستخدم تزداد سوءًا مع مرور الوقت.

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