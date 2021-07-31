5 نصائح هامة لإنشاء قناة يوتيوب ناجحة

لدى منصة يوتيوب المملوكة لشركة جوجل أكثر من 2 مليار مستخدم شهريًا يشاهدون أكثر من 30 مليار ساعة من الفيديو شهريًا.

وفي الوقت نفسه تحتوي المنصة على أكثر من 37 مليون قناة تعمل على تحميل ما لا يقل عن 21 مليون ساعة من الفيديو شهريًا.

وتخبرك هذه الأرقام بمدى أهمية المنصة لجمهور مستخدمي الإنترنت. ومع ذلك، فإن إنشاء قناة عبر المنصة ونشرها ليس سهلًا.

ونقدم لك في هذا المقال 5 نصائح أساسية لمساعدتك في إنشاء قناتك القادمة عبر منصة يوتيوب.

اختر تخصصًا يثير اهتمامك

يجب عليك اختيار مواضيع تفهمها جيدًا وتحتل في الوقت نفسه مكانًا معينًا يهم معظم الزوار. وبالرغم من أن المنافسة قد تكون شديدة في حال إنشاء محتوى حول موضوع يجد بحث كثيف. ولكن يمنحك إنشاء محتوى قيم وتقديمه بطريقة بسيطة فرصة للانتشار أكثر.

وتذكر أن الثواني الخمس الأولى من مقطع الفيديو في قناتك مهمة للغاية. حيث يصدر المشاهدون أحكامًا فورية حول ما إذا كانوا يستمرون في المشاهدة أم لا. لذا احرص على جذب انتباه المشاهدين على الفور وإلا فقدتهم.

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كتابة العناوين في يوتيوب

يعد إنشاء محتوى مفيد هو الخطوة الأولى فقط. إذ إن نشره بطريقة يمكن لمحركات البحث العثور عليه بسهولة ووضعه في مكان بارز أمر شديد الأهمية.

وبالرغم من أن هذا الأمر يتعلق بصورة أساسية بخوارزمية بحث يوتيوب. ولكن العنوان الذي تضعه لمقطع الفيديو أمر بالغ الأهمية للحصول على جمهور.

نتيجة لذلك يجب عليك تعلم فن كتابة العناوين التي تمثل المحتوى والمصممة بعناية لجذب انتباه المشاهدين.

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كن على إطلاع دائم

حاول البقاء على إطلاع على الأحداث العالمية التي تجرى حول موضوع قناتك في يوتيوب وإنشاء المحتوى المرتبط بما يحدث بسرعة واحترافية.

وإذا كان الملايين من الأشخاص مهتمين بشيء ما، فإن جمهورك المحتمل لمقطع الفيديو قد يكون أيضًا بالملايين.

ومع ذلك يجب أن تكون سريعًا في إنتاج المحتوى بناءً على الأحداث الجارية حول موضوع قناتك. وإلا فلن تكون هذه الأحداث جاذبة للمشاهد بحلول الوقت الذي يتم فيه بث مقطع الفيديو.

إنتاج محتوى بجودة عالية

من المستحسن شراء المعدات المناسبة لإنتاج المحتوى الاحترافي وبجودة عالية إذا كنت ترغب في المنافسة.

وإذا كان مقطع الفيديو يحمل عنوانًا مناسبًا ويتناول موضوعًا حديثًا فلا شك في أنه يجذب الجمهور.

ومع ذلك لكي يستمروا في المشاهدة حتى النهاية فأنت بحاجة إلى جودة صوت وصورة عالية وعمليات إنتاج احترافية.

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إضافة موسيقى إلى مقاطع فيديو يوتيوب

للحفاظ على اهتمام المشاهدين بمقطع الفيديو أضف موسيقى خلفية مميزة. وتأكد من اختيار الموسيقى التي تتناسب مع وتيرة مقطع الفيديو لتوليد الأجواء المرغوبة.

وتأكد ايضًا من أن صوت الموسيقى ليس مرتفعًا لدرجة يطغى على صوتك أو يكون منخفضًا جدًا بحيث لا يكون مسموعًا ويثير غضب المشاهد.