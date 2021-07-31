نصائح لاستضافة اجتماع Zoom بشكل آمن

في الوقت الذي كانت فيه الشركات في جميع أنحاء العالم تعاني من التداعيات المالية المتعلقة بانتشار جائحة كورونا، كانت خدمة مكالمات الفيديو عبر الإنترنت Zoom تشهد نموًا في الإيرادات بنسبة وصلت إلى 370 في المئة في الربع الرابع من عام 2020.

وأصبحت خدمة مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت الخيار الأبرز للعاملين عن بعد. ومع ذلك، فقد واجهت الخدمة الكثير من المشكلات المتعلقة بالأمان. ومن ضمنها المشكلة الأبرز التي تم تسميتها Zoom-Bombing.

وقد بذل مطورو الخدمة قصارى جهدهم لمعالجة هذه المشكلات بسرعة. وفي ضوء آليات الأمان المعززة في خدمة Zoom إليك ما يمكنك فعله لضمان أقصى قدر من الحماية أثناء استضافة مؤتمر فيديو عبر الخدمة.

إرسال الدعوات بشكل مباشر

يعتبر مشاركة رابط اجتماع عبر خدمة Zoom بشكل علني أمر محفوف بالمخاطر. حيث يمكن أن يجذب الكثير من الدخلاء.

وتبعًا لذلك، يجب إرسال رابط الدعوة لكل مشارك بشكل فردي سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو أحد تطبيقات المراسلة أو أي وسيلة أخرى تراها مناسبة.

اقرأ ايضًا: أبرز 5 تحسينات في الإصدار الخامس من تطبيق Zoom

استخدام ميزة غرفة الانتظار

تساعدك ميزة غرفة الانتظار على التأكد من عدم وجود ضيوف غير مدعوين في اجتماع الفيديو الذي تستضيفه. وذلك لأن جميع الأشخاص الذين دعوتهم يظلون معزولين حتى تقوم بالاطلاع على الأسماء والألقاب وتقرر من الذي تسمح له بالدخول.

وبعد بدء الاجتماع يمكنك ايضًا إرسال أي شخص ضمن الحضور مرة أخرى إلى غرفة الانتظار إذا كنت بحاجة إلى مناقشة شيء ما مع أعضاء محددين.

ويمكنك أيضًا اختيار تفعيل غرفة الانتظار للجميع أو فقط للضيوف الذين لم يسجلوا الدخول إلى حسابات Zoom.

قفل الاجتماع في Zoom

بمجرد تأكدك من انضمام الجميع إلى اجتماع Zoom يمكنك قفله حتى لا يتمكن أي شخص آخر من الانضمام. وبهذه الطريقة حتى إذا كان رابط الاجتماع متاحًا للغرباء فلن يتمكنوا من استخدامه.

وتعتبر ميزة قفل الاجتماع من أكثر الأدوات فعالية لمكافحة هجوم Zoom-Bombing التي تعتبر ممارسة شائعة ومنتشرة بشدة.

اقرأ ايضًا: 3 تطبيقات لمكالمات الفيديو توفر ميزات الخصوصية والتشفير

تفعيل ميزة التشفير

كانت خدمة Zoom تستخدم سابقًا ميزة التشفير من نقطة إلى نقطة P2PE، التي تتيح اختراق الخوادم وفك تشفير المحادثات. ولذلك أضاف المطورين ميزة تقنية التشفير من طرف إلى طرف E2EE التي تخزن المفاتيح عبر أجهزة المستخدمين فقط.

وبمجرد تفعيل ميزة التشفير يظهر درع أخضر مع رمز قفل في أعلى الجهة اليسرى من الشاشة. وهذا يعني أن المكالمة محمية من التنصت.

اقرأ ايضًا: كيف تقوم بتسجيل اجتماع Zoom على الحاسب والهاتف؟

التحقق من أمان القناة في Zoom

يمكنك التحقق في أي وقت لمعرفة ما إذا كان الغرباء قد استخدموا هجوم الرجل في المنتصف لاختراق قناة الاتصال. وذلك من خلال النقر على رمز الدرع لرؤية المفتاح السري الخاص بقناة الاتصال ومن ثم مقارنة هذا الرمز مع أرقام المشاركين في الاجتماع.

ويرتبط المفتاح الرقمي مباشرة بآلية التشفير من طرف إلى طرف التي تربط أجهزة المشاركين مع بعضها. وإذا كان مفتاح مضيف الاجتماع يتطابق مع مفاتيح المشاركين الآخرين فإن هذا يعني أن الاتصال بين الأجهزة الطرفية لم يتم اختراقه. ولكن إذا تم اختراق القناة فإن تسلسل الأرقام يكون مختلفًا.

وإذا نقلت صلاحياتك إلى مشارك آخر، فإن النظام يقوم بإنشاء مفتاح سري آخر. ويمكن للمشاركين التحقق منه مرة أخرى.

اقرأ ايضًا: كيف تقوم بحذف حساب Zoom نهائيًا