إصلاح مشكلة عدم وصول الرسائل في جيميل

تعتبر خدمة جيميل من شركة جوجل من أكثر خدمات البريد الإلكتروني استخدامًا وهي تعمل بالشكل المطلوب في معظم الأوقات، وليس لديها مشاكل أداء بارزة إلا نادرًا وعبر فترات متباعدة.

ومع ذلك فإن أشهر مشاكل الأداء في الخدمة هي عدم تلقي رسائل البريد الواردة أو اختفائها من صندوق الوارد الرئيسي.

ونتطرق في هذا المقال إلى أبرز الخطوات التي عليك تنفيذها لإصلاح هذه المشكلة.

أبرز مشاكل الأداء في جيميل

هناك مشاكل أداء عامة تجعلك لا تتلقى الرسائل الواردة من الآخرين. وهذه أهم إصلاحاتها:

التحقق من خوادم جوجل: بالرغم من ندرة حدوث ذلك. ولكن خوادم جوجل تتعطل في بعض الأحيان بسبب الصيانة أو أي مشكلة طارئة غير مخطط لها. ويمكنك التحقق من حالة عمل جميع خدمات جوجل ومن ضمنها خدمة جيميل عبر هذا الرابط إذا واجهت مشكلة في الخدمة. وإذا وجدت أن خوادم جوجل معطلة مؤقتًا. فقد لا يتم مزامنة الرسائل الواردة، وفي هذه الحالة نوصى بالانتظار حتى يجري إصلاح المشكلة أو مطالبة المرسل بإعادة إرسال الرسالة مرة أخرى.

إرسال بريد إلكتروني لنفسك للاختبار: يمكنك إرسال رسالة إلى حسابك في خدمة جوجل من مزود بريد آخر لمعرفة هل المشكلة عامة أم فردية.

التحقق من مجلد البريد غير المرغوب : تعمل جوجل تلقائيًا على تصفية بعض الرسائل الإلكترونية بحثًا عن الرسائل غير المرغوب فيها. لذلك قد تكون الرسالة التي تنتظرها موجودة ضمنه. وإذا كان برنامج مكافحة الفيروسات في حاسبك يحتوي على ميزة تصفية البريد الإلكتروني. فقد تكون الرسالة التي تريدها موجودة في هذا المجلد.

تحديث تطبيق جيميل: يجب عليك دائمًا التأكد من تحديث جميع تطبيقاتك. ومن ضمنها تطبيق جيميل. حيث يؤدي تحديثه إلى حل مشكلة خطأ المزامنة.

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استخدم متصفحًا مختلفًا لفتح جيميل

إذا كنت ما زلت تواجه مشكلة عدم تلقي الرسائل الواردة فحاول استخدام متصفح ويب مختلف لفتح حسابك في الخدمة. وإذا كنت تستخدم تطبيق جيميل عبر الهاتف فحاول الدخول إلى حسابك عبر متصفح الويب في هاتفك.

تسجيل الخروج من حسابك

يمكن أن يساعد تسجيل الخروج وتسجيل الدخول مرة أخرى إلى إصلاح هذه المشكلة. وذلك عن طريق فرض عملية المزامنة مع خوادم جوجل ومن ثم إظهار أي رسائل بريد إلكتروني واردة.

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مساحة تخزين حساب جيميل

تظهر في بعض الأحيان مشكلة تتمثل في عدم ظهور الرسائل الواردة في حسابك في جيميل بسبب امتلاء مساحة التخزين المجانية البالغة 15 جيجابايت.

ويجب عليك التحقق من سعة التخزين في حسابك عبر هذا الرابط. وإذا وجدت أن سعة التخزين لديك ممتلئة فيجب عليك حذف بعض الملفات من جوجل درايف أو الرسائل الموجودة في سلة المهملات في جيميل.

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إعدادات تصفية الرسائل في جيميل

غالبًا ما يكون تفعيل ميزة تصفية الرسائل في جيميل ضرورية خاصةً إذا بدأت في تلقي رسائل إعلانية عشوائية غير مهتم بها. ولكن من الممكن أن الرسالة التي تتوقعها قد تمت تصفيتها أيضًا.

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح حساب جيميل ومن ثم انقر على رمز الترس في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

اضغط على خيار عرض جميع الإعدادات.

اضغط على علامة التبويب عوامل التصفية والعناوين المحظورة.

قم بإلغاء حظر أو إلغاء تصفية عنوان البريد الإلكتروني الذي تريد تلقي الرسائل منه.

تعطيل ميزة إعادة توجيه البريد الإلكتروني

تعد ميزة إعادة توجيه البريد الإلكتروني خيارًا مفيدًا للمستخدمين. وتعمل الميزة على إعادة توجيه رسائل البريد المرسلة إلى بريدك الحالي إلى عنوان بريدك الجديد.

وإذا تم تفعيل هذه الميزة عن طريق الخطأ، فلن يتلقى بريدك الإلكتروني أي رسالة جديدة. ويتم بدلًا من ذلك توجيهها مباشرة إلى عنوان بريدك الذي عينته سابقًا.

ومن أجل تعطيل هذه الميزة اتبع الخطوات التالية:

افتح حساب جيميل ومن ثم انقر على رمز الترس في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

اضغط على خيار عرض جميع الإعدادات.

اضغط على علامة التبويب إعادة التوجيه و POP/IMAP.

قم بتعطيل خيار إعادة التوجيه ثم اضغط على خيار حفظ التغييرات في الأسفل.

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